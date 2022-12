Mãe de menino internado em UTI do AC com meningite diz que ele é vacinado: ‘não temos noção de onde ele se contaminou’

Em 2019, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou um caso de meningite bacteriana no estado. Um homem de 58 anos deu entrava com suspeita da doença no hospital do município de Senador Guiomard, no interior do estado. Após a suspeita, ele foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).