Suspeitos de matar motorista de aplicativo em Rio Branco devem ser indiciados por latrocínio, diz polícia

“Estamos aqui para protestar e mostrar para a sociedade e o poder público que nós, motoristas de aplicativos, estamos vulneráveis nesse trânsito, na segurança do nosso estado e não é a primeira morte, sabemos que houve mais mortes ano passado. Só essa semana foram três assaltos, estávamos agora aqui e teve um mototaxista fazendo um boletim de ocorrência, então, ontem [domingo, 27] tivemos um assalto no Bahia Nova, que a pessoa está hospitalizada ainda. Então, estamos reivindicando segurança do Estado”, pediu o motorista Francisco Silva, que esteve no ato.