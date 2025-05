Mais 2 meninos brasileiros são aceitos na Mensa, sociedade dos superdotados do mundo

Mais dois brasileiros ganham notoriedade de gênio! Paulo Alex Melo, de 2 anos, e Davi Pereira Joaquina, de 11, são simplesmente incríveis, com uma inteligência muito acima da média. Os meninos brasileiros são os mais novos aceitos pela sociedade de superdotados, a Mensa, que reúne pouco mais de 150 adultos, jovens e crianças no planeta.

Aos 4 meses, Paulo Alex, de Teresina, no Piauí, já falava. Quando completou 1 ano, reconhecia as letras e números, rapidamente aprendeu dois idiomas e fazia as operações matemáticas. Ele tem QI 132, sendo parte de 1% da população mundial.

O mesmo aconteceu com o Davi, de Gaspar, em Santa Catarina, que demonstrou, desde bebê, interesse por matemática e idiomas. Rapidamente, aprendeu a fazer “continhas” e falar inglês. Ele tem QI 131, a média nacional é de 87.

Descobertas e revelações impressionantes

A mãe do Paulo Alex, a advogada Jordana Lima disse que as habilidades do filho surpreenderam a família. Foi aí que começaram as investigações para verificar o que se passava. Ela e o marido incentivam o aprendizado do menino, mas dando espaço para ele seguir como uma criança e com os interesse da idade, segundo o G1 .

Com os pais do Davi também ocorreu algo semelhante, depois do alerta da professora sobre a rapidez de raciocínio do garoto. “Já desconfiávamos desde que ele era pequeno”, confessa a mãe Vanessa Pereira Joaquina, de acordo com ND+.

O desafio para as duas famílias é manter o incentivo aos filhos e fazer também com que se sintam integrados aos grupos das faixas etárias a que pertencem. Tamanho esforço tem dado certo.

Mensa, os superdotados do mundo

Presente em mais de 100 países, inclusive no Brasil, a Mensa é uma organização sem fins lucrativos. É representada mundialmente pela Mensa International (www.mensa.org) e no Brasil pela Associação Mensa Brasil (www.mensa.org.br).

De acordo com a Mensa, a “missão” é identificar e fomentar a inteligência humana para benefício da sociedade, incentivar pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência e fornecer um ambiente intelectual e socialmente estimulante.

A Mensa reúne programas, como os grupos de debate e pesquisa sobre assuntos variados, de troca cultural entre membros, e prêmios e bolsas para fomentar usos da inteligência em benefício da sociedade, segundo a própria Mensa.

