Mais 25 candidatos do cadastro reserva da PM podem ser chamados pelo governo

O governo do Acre poderá convocar maia 25 pessoas que se encontram na posição de cadastro reserva no último concurso da Polícia Militar do Estado (PMAC). A informação foi levantada após reunião ocorrida entre o secretário de planejamento e gestão, Ricardo Brandão e o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) e representantes dos candidatos

O cadastro de reserva Rafael Rocha declarou que o governador Gladson Cameli garantiu que deve, de fato, convocá-los. “Disse que convocaria todos do cadastro. Só queremos saber qual a real situação para não nos iludirmos”.

O parlamentar Roberto Duarte destacou que irá seguir apoiando os candidatos para que sejam chamados e efetivados.

“Agradeço o atenção do secretário em nos receber e em ser bastante transparente. Continuarei na luta para assegurar a convocação dos integrantes do cadastro de reserva”.

Já o secretário Brandão afirmou que o governo está obedecendo o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que deve chamar 25 pessoas. “Não temos como garantir que todos serão convocados”, afirmou, ressaltando que em caso de previsão orçamentária e vagas, o estado não será impedido de convocar.