Mais de 700 mil vacinas da Johnson podem ser adquiridas pelo governo do Acre ainda em maio

O governo do Acre poderá fechar na tarde de hoje (3) a compra de 700 mil doses da vacina Johnson. A confirmação foi dada pela coordenadora do programa nacional de imunização, Renata Quilles. “Os representantes da vacina Johnson sentam com o secretário Alysson Bestene e equipe da saúde na tarde de hoje para detalharmos todo o processo. O governador quer ter toda segurança jurídica e de eficácia da vacina para poder fechar o contrato de aquisição das doses”, disse Renata.

Ainda de acordo com a coordenadora do PNI no Acre, junto com equipe de saúde, técnicos da secretaria da fazenda participam da reunião para avaliar os custos da aquisição em caso de fechamento do contrato. Renata destacou que a vacina da Johnson é a única aplicada em uma única dose.

“O governo tem recursos em caixa para aquisição do imunizante, aguarda somente a liberação de compra pelo laboratório que negocia com outros estados, não somente com o Acre. A vacina é o único remédio nesse combate a covid-19 e essa é uma prioridade do estado”, acrescentou Renata.

Diferente da Sputnik V que não teve autorização da Anvisa para comercialização e distribuição, a vacina Johnson já foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser usada no Brasil.

Renata Quilles foi entrevistada pelo programa Cidadania da Aldeia FM na manhã de hoje junto com o governador Gladson Cameli.