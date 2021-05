Mais de 76% dos acreanos já entregaram a declaração do IR

Até as 14h30 desta quarta-feira (19) 62.294 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal em todo o estado do Acre, o que corresponde a 76,1% do esperado que são 81.900 declarações.

O prazo termina em 31 de maio. Na 2ª Região Fiscal, que compreende, além do Acre, os Estados do Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.080.543 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal, o que equivale a 74,2% do esperado que ´são 1.455.500 declarações.

A Receita alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora. O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas.

Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

A declaração pré-preenchida resgata informações que a Receita Federal já possui, evitando erros no preenchimento e simplificando o envio da declaração de imposto de renda. Para saber como se utilizar dessa facilidade acesse o link: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/receita-simplifica-acesso-a-declaracao-pre-preenchida-de-imposto-de-renda