Morre a esposa do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom em Minas Gerais

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 19, para comunicar o falecimento da sua esposa, Dona Beth Bocalom, 64 anos, no município de Araguari (MG). Bocalom se encontra no interior de Minas Gerais desde a última segunda-feira, 17, após a esposa apresentar um quadro de piora grave.

Desde 2015, Dona Beth Bocalom estava internada em um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) domiciliar devido ser portadora de uma doença degenerativa conhecida como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A doença ataca o sistema nervoso, que enfraquece os músculos e, por consequência, afeta todas as funções físicas e motoras.

Na publicação, o prefeito afirmou que a sua esposa deixa um legado de amor ao próximo ao lembrar dos sete anos que a esposa esteve lutando contra a doença.

“Foram mais de 7 anos lutando contra a ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica, que a manteve numa UTI domiciliar desde 23/11/2015 (quase 6 anos) até hoje. Tenho certeza que eu, nossa princesa Luciana, seu esposo Josivan, nossas netas Isabela, Ana Luíza e Maria Rita, meu irmão Mauro e meu querido paizinho João, hoje aos 97 anos, que nos acolheram desde o primeiro dia que aqui chegamos em Araguari para iniciarmos o tratamento dela em Brasília a cada 15 dias, e todas as nossas famílias, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para lhe salvar! Fomos vencidos! Sabemos que a vontade que prevalece é a do PAI! Vai para Deus minha RAINHA! Eu continuarei aqui, ao lado de muitos sonhadores, até que ELE me chame também, lutando para realizar o nosso grande sonho – “Uma Gestão Pública mais Honesta e mais Justa com os mais pobres, para que eles tenham DIGNIDADE em função de nosso trabalho”. Você, minha Rainha, deixa um grande legado: O AMOR PELO PRÓXIMO”, afirmou.