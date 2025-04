Mais mulheres do que homens vão competir – DW – 04/10/2025

“Derisk, diversificar e redirecionar o comércio” – um mantra uma vez destinado a China Expandir a aderência ao comércio global – agora está sendo aplicado ao Estados Unidos. Presidente Donald Trump’s varrendo tarifasatualmente totalizando 125% em produtos de fabricação chinesa, enviaram ondas de choque através de mercados financeiros de Sydney a São Paolo.

Como muitos bens chineses são feitos especificamente para o mercado americano, os economistas temem que a China lute para redirecionar esses produtos para os consumidores domésticos. Pequim está, em vez disso, repensando sua estratégia de exportação para priorizar outros parceiros comerciais globais para ajudar a suavizar o golpe de diminuir as exportações para os EUA.

Diana Choyleva, fundadora e economista-chefe da Enodo Economics, uma casa de pesquisa com sede em Londres, focada na China, acredita que Pequim procurará aumentar as exportações com vizinhos regionais, alguns dos quais historicamente teve relações tensas.

China tenta consertar laços com inimigos antigos

“O recente renascimento dos diálogos econômicos de Pequim com Japão – o primeiro em seis anos – e Coréia do Sul Sugere que os poderes regionais estão reavaliando os relacionamentos em resposta à incerteza americana “, disse Choyleva à DW.” Enquanto Seul negou as reivindicações da mídia estatal chinesa de uma “resposta conjunta” às tarifas, a mera renovação da cooperação econômica trilateral após anos de relações tensas sinalizam um pivô estratégico “.

Nas últimas duas décadas, a China e o sudeste da Ásia aprofundaram significativamente seus laços comerciais. Em 2023, o volume total de comércio entre os países da China e da ASEAN atingiu aproximadamente US $ 872 bilhões (€ 794 bilhões), de acordo com dados do governo chinês. Este número está definido para crescer ainda mais agora que as empresas chinesas são efetivamente congeladas do mercado dos EUA.

“(Fabricantes chineses) procurarão bolsões de oportunidade no sudeste da Ásia que, no passado, eles podem não gastar tempo, esforço e dinheiro pesquisando porque tinham um mercado americano lucrativo que sugou tudo o que produziu”, disse à DW Deborah Elms, chefe de política comercial de Hinrich, à DW.

A Europa também precisa diversificar o comércio

Embora parado por 90 dias, o União Europeia enfrenta um novo 20% tarifa em até € 380 bilhões (US $ 416 bilhões) em exportações para os EUA. Os formuladores de políticas em Bruxelas estão avaliando uma resposta semelhante à da China. A UE diz que planeja entrar em contato com países no Indo-Pacífico e South Global em uma tentativa de combater o protecionismo dos EUA.

Durante uma visita de três dias a Vietnã essa semana, Espanha O primeiro -ministro Pedro Sanchez insistiu que a Europa explorasse novos mercados e disse que seu governo estava “firmemente comprometido” em abrir seu país e a Europa para mais comércio com o sudeste da Ásia.

Mas Varg Folkman, analista de políticas do Centro de Política Europeia (EPC), alertou que a Europa lutará para substituir as exportações em todo o Atlântico por outros mercados, pois a economia dos EUA é “maior e mais rica”.

Folkman observou uma “grande resistência” entre os membros da UE para novos acordos comerciais, destacando a cautela da França em abrir seu setor agrícola para Brasil e Argentina Durante o acordo comercial da UE com MERCOSURo bloco regional da América do Sul. O acordo levou 25 anos para negociar e ainda não foi ratificado.

“Os acordos comerciais são controversos”, disse ele à DW. “Será potencialmente muito difícil implementar novos, mesmo com a urgência que vemos hoje”.

Embora a UE e a China possam procurar aumentar o comércio bilateral, economistas e formuladores de políticas também temem que a Europa possa lutar para lidar com o duplo golpe de tarifas muito mais altas dos EUA e nova rivalidade comercial com a China, a segunda maior economia do mundo.

O excesso de oferta chinesa ameaça os rivais europeus

Em um comentário publicado na terça -feira, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um think tank, com sede em Washington, escreveu que as tarifas dos EUA na China “Pode muito bem acabar gerando um desvio de bens de exportação chineses para a União Europeia, o que colocará pressões adicionais aos produtores europeus e provavelmente aumentará pedidos de uma resposta protecionista de Bruxelas “.

A UE há muito tempo manifestou preocupações com grandes subsídios estatais entregues a produtores chineses, permitindo que eles “despejam” bens artificialmente baratos nos mercados europeus. Esses subsídios, juntamente com custos de mão -de -obra baratos e enormes economias de escala, pressionaram os concorrentes europeus, levando a falências e cortes significativos de empregos.

Veículos elétricos (EV) são os exemplos mais recentes. Graças a subsídios do governo, incentivos fiscais e empréstimos baratos, marcas chinesas de EV como BYD, NIO e XPENG estão agora entrando agressivamente no mercado da UE, minando seus rivais domésticos.

Europa indústria automobilística agora está passando por uma grande reestruturação, ameaçando o fechamento das plantas, a redução de outras fábricas e a perda de dezenas de milhares de empregos, especialmente em Alemanha.

Enquanto Washington impôs uma tarifa de 100% aos VEs fabricados em chinês, bloqueando efetivamente as montadoras da China fora do mercado dos EUA, a tarifa da UE difere pela montadora chinesa. O máximo é de 35,3% e apenas 17% é aplicado ao BYD.

Elms, da Hinrich Foundation, acha que pode haver uma “explosão inicial” de bens de baixo preço da Ásia para o resto do mundo porque os produtores estão “sentados em uma montanha de produtos”.

“Mas eles não vão continuar produzindo mercadorias que não retornam lucro, para que as empresas chinesas girem rapidamente para criar outros produtos. Caso contrário, eles estarão fora do negócio”, disse ela.

Novo sistema de alerta precoce poderia impedir o ‘dumping’

Jörg Wuttke, ex -chefe da gigante industrial alemã BASF na China, alertou para um “tsunami de excesso de capacidade” chinês para a Europa. que ele espera não desencadear novas barreiras comerciais da UE. Ele pediu melhor “comunicação e confiança” entre Bruxelas e Pequim para evitar um novo dumping de mercadorias.

Volkman, especialista em política industrial européia, duvida que a UE aceite mais distorções comerciais sem resistência, dizendo ao DW: “O Comissão Europeia Sinalizou que vigiará de perto as importações e agirá se um aumento da China, ou em qualquer outro lugar, forçar a isso. “

Em 2023, a UE anunciou planos para uma força -tarefa de vigilância de importação para monitorar surtos repentinos nas importações que poderiam ameaçar as indústrias européias. O sistema de alerta precoce foi criado para ajudar o bloco a derisco da China em meio a tensões geopolíticas e preocupações sobre o dumping.

No entanto, há preocupações de que outros exportadores asiáticos e os EUA também possam descarregar mercadorias em excesso na UE a preços baixos. A força-tarefa poderia ajudar Bruxelas a responder muito mais rápido a ameaças de vários lados, com investigações anti-dumping, tarifas e restrições temporárias sobre as importações.

Bruxelas, no entanto, enfrentaria críticas por espelhar as políticas protecionistas de Trump, marcando um afastamento do apoio de longa data da UE para o livre comércio, corroendo ainda mais Organização Mundial do Comércio Normas e arriscar uma escalada das tensões comerciais globais.

Editado por: Uwe Hessler