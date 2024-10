Mais pessoas cruzaram o Canal da Mancha em pequenos barcos este ano do que em todo o ano de 2023 | Escritório em casa

Faltando 10 dias para o dia das eleições, a corrida para a Casa Branca entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump continua muito acirrada em todo o país. estados de campo de batalha.

Os candidatos Harris, Trump e seus substitutos iniciaram a campanha com força total.

A cantora Beyoncé Knowles, sua ex-colega de banda do Destiny’s Child, Kelly Rowland, e o cantor country Willie Nelson tentaram usar seu poder de estrela para atrair eleitores para Harris no Texas.

Enquanto isso, Trump conversou com o podcaster Joe Rogan para uma entrevista de três horas. Ele então viajou para Michigan, onde se dirigiu tardiamente a uma multidão reduzida devido ao atraso.

A última pesquisa nacional conduzida pelo New York Times e pelo Siena College de 20 a 23 de outubro de 2024 mostrou que Harris e Trump estão empatados nacionalmente com 48 por cento. Os restantes 4 por cento estão indecisos.

Entre prováveis ​​eleitorasHarris tem uma vantagem de 54% a 42% contra Trump. Mas o ex-presidente está compensando isso entre os eleitores do sexo masculino, com 55% contra 41% apoiando Harris.

Harris recebeu o maior apoio dos eleitores com idades entre 18 e 29 anos, com 55 por cento contra os 43 por cento de Trump, enquanto Trump está à frente de 51 por cento a 44 por cento entre os eleitores com idades entre 45 e 64 anos.

Preocupantemente para Harris, 61% dos entrevistados disseram que o país estava no caminho errado, enquanto 27% disseram que estava no caminho certo.

Enquanto isso, o rastreador de pesquisas FiveThirtyEight, que calcula a média de várias pesquisas nacionais, mostra Harris mantendo uma vantagem mínima de 48% contra os 46,6% de Trump. Mas sua vantagem de 1,4 ponto por cento é inferior aos 1,8 por cento do início desta semana.

Embora os inquéritos nacionais forneçam informações valiosas sobre o sentimento dos eleitores, o vencedor final será decidido pelo Colégio Eleitoral, que reflete os resultados em cada estado.

Os sete principais estados indecisos que podem determinar a eleição são Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Juntos, estes estados representam 93 – ou um terço – dos 270 Colégios Eleitorais necessários para vencer as eleições.

De acordo com a última média da pesquisa FiveThirtyEight, Trump tem uma vantagem de 1% na Carolina do Norte e 2% no Arizona e na Geórgia. E há menos de meio ponto percentual separando Harris e Trump em Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin, com Trump marginalmente à frente na Pensilvânia e em Nevada, e Harris com uma vantagem tênue em Michigan e Wisconsin.

Todos os resultados estão dentro da margem de erro e o resultado da votação pode oscilar em qualquer direção.

O que Kamala Harris estava fazendo na sexta-feira?

Harris fez campanha com os músicos Beyoncé Knowles, Kelly Rowland e Willie Nelson em Houston, Texas.

Durante a parada, Harris destacou seu apoio ao direito ao aborto enquanto procurava estabelecer um contraste com Trump e obter ganhos com as eleitoras.

O Texas não apoia um presidente democrata desde 1976, e é quase certo que o republicano Trump conquistará os 40 votos do Colégio Eleitoral do estado.

Mas os democratas apostam que isso proporcionará um cenário poderoso para Harris falar sobre direitos ao aborto nos últimos dias antes das eleições de 5 de novembro. O estado, sob o governo do governador republicano Greg Abbott, adotou algumas das regulamentações antiaborto mais rígidas do país.

O que Donald Trump estava fazendo na sexta-feira?

Trump também estava em campanha no Texas na sexta-feira, fazendo uma parada em Austin para gravar um episódio de “A experiência de Joe Rogan”. Rogan é indiscutivelmente o podcaster mais popular dos Estados Unidos, com dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais, a maioria deles homens. O podcast de Rogan tem 17,5 milhões de assinantes somente no YouTube e 14 milhões no Spotify. A idade média de seus ouvintes é de 24 anos, segundo Media Monitors.

Na sua entrevista com Rogan, Trump sugeriu novamente que era a favor da eliminação do imposto sobre o rendimento e da substituição da receita perdida por tarifas.

Trump então viajou para um comício em Traverse City, Michigan, onde abordou as lutas de Harris com a grande população árabe-americana do estado, o que poderia determinar o resultado de uma disputa muito acirrada.

Trump lidera Harris por 45% a 43% entre árabes americanos faltando duas semanas para os eleitores escolherem o próximo presidente dos EUA, de acordo com a pesquisa Arab News/YouGov divulgada na segunda-feira, com grandes setores da comunidade irritados com o governo Biden, do qual Harris faz parte, por seu apoio inabalável à guerra de Israel em Gaza e no Líbano.

“Kamala também está em queda livre com a população árabe e muçulmana em Michigan. Ela está em queda livre”, disse Trump. “Ela enviou seus empregos para o exterior, trouxe o crime para suas cidades, e esta noite, no Oriente Médio, é como uma caixa de pólvora pronta para explodir. Pessoas estão sendo mortas em níveis que nunca vimos antes.”

Ele também se referiu à improvável aliança de Harris com a ex-congressista republicana Liz Cheney, que está em campanha para vice-presidente. Cheney, que tem uma rivalidade de longa data com Trump, é filha do antigo vice-presidente Dick Cheney, uma figura central na invasão do Iraque em 2003. “E porque é que os muçulmanos apoiariam Kamala quando ela abraça Liz Cheney, que odeia os muçulmanos?” Trump perguntou, falando para a multidão.

O que vem a seguir para as campanhas de Harris e Trump?

Harris fará campanha na cidade de Kalamazoo, em Michigan, no sábado, com a ex-primeira-dama Michelle Obama.

O comício para conseguir votos será o primeiro evento de Michelle Obama na campanha de Harris.

Sábado é o primeiro dia de votação antecipada em todo o estado de Michigan.

Enquanto isso, Trump está programado para realizar vários eventos na Pensilvânia no sábado, mas começará o dia com um comício em Michigan.

O companheiro de chapa de Trump, JD Vance, fará uma parada de campanha em Atlanta, Geórgia, antes de seguir para Erie e Harrisburg, na Pensilvânia.