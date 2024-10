Marc Márquez vence o MotoGP australiano após batalha épica com Jorge Martin | Notícias sobre automobilismo

John Naughton



Na década de 1960, “o pessoal é político” era um slogan poderoso que capturava a realidade da dinâmica de poder nos casamentos. Hoje, um slogan igualmente significativo poderia ser o de que “a tecnologia é política”, para reflectir a forma como um pequeno número de empresas globais adquiriram influência política nas democracias liberais. Se alguém duvidasse disso, então o aparição recente A imagem de Elon Musk ao lado de Donald Trump num comício na Pensilvânia forneceu uma confirmação útil de como a tecnologia se tornou o centro das atenções na política americana. Musk pode ser um filho do sexo masculino com um péssimo hábito de twittar, mas também é dono da empresa que fornece conectividade à Internet às tropas ucranianas no campo de batalha; e seu foguete foi escolhido por Nasa para ser o veículo para levar os próximos americanos à lua.

Houve um tempo em que a indústria tecnológica não estava muito interessada em política. Não era necessário porque a política não estava muito interessada nisso

Houve um tempo em que a indústria tecnológica não estava muito interessada em política. Não precisava ser porque a política da época não estava interessada nisso. Assim, Google, Facebook, Microsoft, Amazon e Apple cresceram até às suas proporções gigantescas num ambiente político notavelmente permissivo. Quando os governos democráticos não se deixavam deslumbrar pela tecnologia, dormiam ao volante; e reguladores antitruste foram capturados pela doutrina legalista propagada por Roberto Bork e os seus facilitadores na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago – a doutrina de que não havia nada de errado com o domínio empresarial, a menos que prejudicasse os consumidores. O teste para detectar danos foi a manipulação de preços e, como os serviços do Google e do Facebook eram “gratuitos”, onde estava exatamente o dano? E embora os produtos da Amazon não fossem gratuitos, a empresa estava a reduzir impiedosamente os preços dos concorrentes e a satisfazer a necessidade dos clientes de entrega no dia seguinte. Novamente: onde estava o mal nisso?

Demorou um tempo injustificável para que esse sono regulatório terminasse, mas finalmente terminou sob a supervisão de Joe Biden. Os reguladores dos EUA, liderados por Jonathan Kanter, do Departamento de Justiça (DOJ), e Lina Khan, da Comissão Federal de Comércio (FTC), redescobriram o seu mojo. E então, em agosto, o DoJ ganhou dramaticamente um processo antitruste no qual o juiz decidiu que O Google era de fato um “monopolista” que tomou medidas anticompetitivas para preservar sua participação de 90% nas pesquisas. O DOJ está agora a propor “remédios” para este comportamento abusivo, que vão desde soluções óbvias, como impedir o Google de contratos como o que tem com a Apple para torná-lo o motor de busca padrão nos seus dispositivos, até à opção “nuclear” de desmembrar o empresa.

O choque deste veredicto para a indústria tecnológica foi palpável e levou alguns agitadores no Vale a pensar que talvez eleger Trump possa não ser uma ideia tão má, afinal. Alguns dos falastrões como Marc Andreessen – e, claro, Musk – defenderam explicitamente Trump, mas pelo menos 14 outros magnatas da tecnologia estão a fornecer um apoio mais discreto. E embora alguns líderes tecnológicos tenham – tardiamente – defendido Kamala Harris, alguns o fazem com algumas reservas. Reid Hoffmann, fundador do LinkedIn, por exemplo, doou US$ 10 milhões para sua campanha, mas diz que quer que ela demita Lina Khan da FTC.

A evidência mais dramática de como Silicon Valley perdeu a sua virgindade política, porém, vem das extraordinárias quantidades de dinheiro que as empresas de criptomoeda têm investido na campanha eleitoral. O nova iorquino relatórios que as empresas de criptografia já investiram “mais de cem milhões de dólares” nos chamados SuperPACS apoiando candidatos compatíveis com criptografia.

O interessante é que esse dinheiro parece não ter tanto o objetivo de influenciar quem ganha o presidência como garantir que as pessoas “certas” sejam eleitas para a Câmara e o Senado. Isto sugere um nível de política Nós isso teria sido desprezado pelos primeiros pioneiros da indústria tecnológica na década de 1960. A tecnologia pode não ter sido política naquela época; mas com certeza é agora.

John Naughton é professor de compreensão pública da tecnologia na Open University