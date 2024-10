Marcas ressaltam importância nacional da Folha Top of Mind – 22/10/2024 – 2024

Angelique Chrisafis in Avignon



Gisele Pelicota avó francesa que se tornou uma heroína feminista por insistir que o julgamento de violação do seu ex-marido e de outros 50 homens fosse realizado em público, tomará posição na quarta-feira para comentar as provas até agora.

A ex-gerente de logística de 72 anos foi sedada e estuprada sem saber por seu então marido, Dominique Pelicot, 71, que esmagou comprimidos para dormir e ansiolíticos em sua comida e bebidas, e convidou homens para estuprá-la durante nove anos. período de 2011 a 2020 na aldeia de Mazan, na Provença.

Dominique Pelicot admitiu as acusações contra ele e disse que durante quase uma década esteve em contacto com homens numa sala de chat online intitulada “sem o conhecimento dela”, onde organizava a ida de estranhos à casa do casal, na aldeia de Mazan, no sul, para violar a sua esposa enquanto ela estava em estado de coma em sua cama. Ele disse que administrou drogas a ela durante as refeições ou em uma tigela de sorvete que ele trouxe para ela enquanto ela assistia TV depois do jantar.

“Sou um violador, tal como os outros nesta sala”, disse Pelicot no tribunal, dizendo que os outros homens em julgamento sabiam que estavam a ser convidados a violar a sua esposa.

“Nunca, nem por um único segundo, dei o meu consentimento ao Sr. Pelicot ou a esses outros homens”, disse Gisèle Pelicot ao tribunal no mês passado, dizendo que tinha sido “sacrificado no altar do vício”.

Em quase dois meses de depoimentos, o tribunal ouviu dezenas de acusados. A maioria negou o estupro. Alguns disseram que achavam que Pelicot estava fingindo estar dormindo ou jogando, ou achavam que o consentimento do marido era suficiente.

Evidências em vídeo dos supostos estupros foram descobertas pela polícia depois que Dominique Pelicot foi preso em 2020, após filmar saias de mulheres em um supermercado.

Um total de 50 homens foram identificados pela polícia a partir de filmes meticulosamente etiquetados e armazenados pela Pelicot. Os homens julgados ao lado de Pelicot enfrentam penas de até 20 anos de prisão. No total, 49 homens são acusados ​​de violação, um de tentativa de violação e um de agressão sexual. Outros cinco também são acusados ​​de possuir imagens de abuso infantil.

Com idades entre os 26 e os 74 anos, os arguidos incluem uma enfermeira, um jornalista, um agente penitenciário, um vereador, um militar, camionistas e trabalhadores agrícolas.

Pelicot disse que se sentiu humilhada ao ser questionada pelos advogados de defesa, que argumentaram que os homens poderiam ter cometido um erro de julgamento ou pensado que ela estava bêbada ou fingindo estar dormindo e sendo cúmplice.

“Senti-me humilhado enquanto estive neste tribunal. Fui chamada de alcoólatra, conspiradora do Sr. Pelicot”, disse ela no tribunal no mês passado, acrescentando que sua vida foi “destruída” durante 10 anos.

“No estado em que me encontrava, não consegui responder de forma alguma. Eu estava em estado de coma – os vídeos mostram isso.”

Ela foi convidada pelo presidente do tribunal para falar enquanto o julgamento se aproxima da metade.

O advogado de Pelicot, Antoine Camus, disse que não queria um julgamento à porta fechada porque “era isso que os seus agressores teriam desejado”. Ela queria que o julgamento aumentasse a conscientização sobre o uso de drogas em agressões sexuais.

Milhares de pessoas participaram manifestações de rua em toda a França em apoio a Gisèle Pelicot.

O teste vai até 20 de dezembro.