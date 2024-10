Marcel Desailly: ‘Não sei se fui uma estrela, mas agora sou uma lenda’ | França

Jonathan Liew



“EU adoro assistir ao campeonato”, diz Marcel Desailly. “Normalmente não assisto 90 minutos completos, a menos que esteja trabalhando em um jogo no estúdio. Mas adoro assistir aos 90 minutos dos jogos do campeonato. A intensidade é simplesmente incrível. E tecnicamente, eles podem realmente jogar.”

Talvez não fosse isso que você esperava ouvir de um vencedor da Liga dos Campeões com o Marselha e o Milan, da Copa do Mundo e do Campeonato Europeu com a França, um zagueiro imperioso que passou a maior parte de sua carreira nos mais altos níveis do jogo. Mas, em muitos aspectos, Desailly sempre foi uma figura instintivamente contra-intuitiva. Ele deixou a Série A quando esta era a melhor liga do mundo e mudou-se para Chelseaque nem eram o melhor clube de Londres. Ele se mudou para o Catar em meados dos anos 2000, muito antes de o país se tornar uma potência do futebol global.

Sua experiência tática e técnica o teria tornado um treinador brilhante. Em vez disso, ele está perfeitamente satisfeito em fazer tudo o que o motiva: um pequeno negócio, um pequeno trabalho de caridade, um pouco de crítica, uma nova série de documentários da Fifa chamada Moment of Truth, que agora está disponível no Reino Unido pela primeira vez. Ele fala agora de Doha, onde tem trabalhado na cobertura da Liga dos Campeões do beIN Sport.

Marcel Desailly, do Milan, segura Romário, do Barcelona, ​​durante a final da Liga dos Campeões de 1994. Fotografia: Bob Thomas Sports Photography/Getty Images

Em parte como pesquisa para entrevistas e em parte por prazer, assisti novamente à final da Copa da Europa de 1994, entre Milão e Barcelona, ​​com antecedência. Você pode ter esquecido, como eu, que Desailly jogou aquela partida no meio-campo: uma atuação totalmente dominante, na qual marcou o quarto gol do Milan e intimidou um craque desamparado do Barcelona chamado Pep Guardiola.

Dada a forma como o jogo evoluiu nos últimos 30 anos, fiquei curioso. Ele ainda poderia desempenhar esse papel hoje? Isso existe mesmo?

“De 94 a 96 ou 97, fui o melhor meio-campista defensivo do mercado”, diz Desailly. “Acertei no momento em que o futebol não era tão técnico, onde você podia usar a fisicalidade. Então, em 1997, percebi que o futebol estava realmente mudando. Mais jogadores técnicos estavam entrando no sistema. Você teve Patrick Vieira, que veio para o Milan. Você teve Edgar Davids.

“Foi o começo desses jogadores que sabiam usar a bola – tiquetaque, tiquetaque, tiquetaqueum toque. E quando você pressionava eles, eles tinham a habilidade de virar e jogar a bola. Minha força era chegar rápido e forte em você, e antigamente você sabia que poderia pegar a bola. Agora você tem jogadores como Kroos ou Modric, Seedorf ou Pirlo atrás de mim, que poderiam jogar nos intervalos e matar a pressão imediatamente.

“Tenho sorte”, diz Desailly. ‘Consegui criar uma academia e fazer muitos trabalhos de caridade em Gana, para retribuir um pouco.’ Fotografia: Karen Dexter/The Guardian

“O condicionamento físico mudou muito. E além do condicionamento físico, o uso técnico, a forma como todos têm habilidade com a bola. Estávamos parando com a lateral do pé. Agora eles colocam os pés em cima e movem na orientação que desejam. Tive uma discussão com Frank Lampard uma vez. Eu perguntei: é realmente mais rápido do que quando eu estava jogando? E ele respondeu: não, não é mais rápido. Acontece que os jogadores têm muito mais habilidade e compreensão das táticas. Então, eu poderia ter jogado hoje como zagueiro? Sim. Como meio-campista? Não.”

Parece um bom momento para perguntar a Desailly por que ele nunca se tornou treinador. “Eu fiz meus distintivos de treinador”, ele responde. “A única razão pela qual não fiz isso foi o estilo de vida. Eu não queria ficar obcecado por apenas uma coisa na minha vida. Porque quando você é treinador, é 100% da sua alma. Você precisa matar o conhecimento que construiu ao longo de 20 anos como jogador de futebol, recriar uma filosofia diferente e ser capaz de colocá-la em prática. Eu não estava pronto para enfrentar a frustração.”

Desailly também é cético em relação à ideia de que a forma de consertar a governança do jogo seja colocar mais ex-jogadores em posições de poder. “Quantos de nós temos formação universitária ou estamos dispostos a trabalhar em um escritório?” ele pergunta. “Sem cheiro de grama, sem acesso aos jogadores, ao vestiário, ao suor? Poucos de nós temos o desejo de entrar nesse campo. Além disso, tivemos Platini. E você viu o que aconteceu com ele.

E, no entanto, nada disto deve ser mal interpretado como uma espécie de retraimento ou apatia. Na verdade, Desailly se preocupa profundamente com o jogo e está totalmente preparado para falar sobre questões que são importantes para ele. “É bom ter jogadores de futebol com opiniões”, diz ele, e nesta área fala por experiência própria. Como membro-chave da comunidade multicultural França equipa que conquistou o Campeonato do Mundo em 1998 e que enfrentou a ameaça crescente da extrema-direita quatro anos mais tarde, Desailly ajudou a preparar o caminho para a geração actual, muitos dos quais falaram tão poderosamente em circunstâncias semelhantes neste Verão.

“Os jogadores da selecção francesa, de origens diversas… são hoje unânimes na condenação das noções ressurgentes de exclusão e racismo”, declarou Desailly em 2002 em resposta à ameaça emergente da Frente Nacional sob o comando do seu líder Jean-Marie Le Pen. Agora, mais uma vez, o futebol encontra-se como um lócus de resistência. Durante a Euro 2024, jogadores como Jules Koundé, Kylian Mbappé e Marcus Thuram se manifestaram contra a ascensão do renomeado Rassemblement National. Com a extrema-direita novamente em marcha, com a filha de Le Pen, Marine, às portas do poder, é tentador perguntar a Desailly se alguma coisa realmente mudou em duas décadas.

Mas Desailly está convencido de que as batalhas já foram vencidas. Há uma geração, lembra-nos ele, ele e os seus companheiros lutavam pelo direito de serem vistos como franceses. “Agora”, diz ele, “estamos entrando em uma nova era. Esta é a terceira geração. Eles nasceram na França. Embora exista racismo, os políticos agora têm cuidado com o que dizem. Então você só vai atrás de quem está ilegal, sem documentação. Ela (Le Pen) aponta apenas para isso agora.”

Os jogadores, funcionários e torcedores franceses comemoram a vitória sobre o Brasil na final da Copa do Mundo de 1998. Fotografia: Bernard Bisson/Sygma/Getty Images

Ele tem muita admiração por Koundé e Mbappé, que usaram sua plataforma para se manifestar. “Lentamente, lentamente, os jogadores de futebol estão tendo opiniões”, diz ele. “Não se trata mais de racismo, ou pelo menos não é tão simples assim. A opinião deles era que a extrema direita não era boa para o crescimento do país. Então tentaram chamar a atenção dos jovens. E tem sido bom, porque eles não conseguiram entrar no sistema.” Tal como a FN acabou por ser derrotada em 2002, nas recentes eleições legislativas o RN caiu para o terceiro lugar.

Talvez a lição aqui seja que Desailly pode escolher seus projetos, mas quando o faz, ele se compromete com eles. Além disso, ele sempre resistiu a ser definido como uma coisa. Zagueiro e meio-campista; trabalhador e líder; político e filantropo; Francês e Ganense; Especialista da Liga dos Campeões e aficionado da EFL. Este é um homem de muitas máscaras e usa todas elas com certo contentamento.

“Tenho sorte”, diz ele. “Por causa da minha riqueza, consegui criar uma academia e fazer muitos trabalhos de caridade em Gana, para retribuir um pouco. E ao mesmo tempo continuo muito próximo do futebol. Estou envolvido com a FIFA. Estou envolvido com a Uefa. É muito mais útil do que ser treinador, cuidar de apenas uma equipe. Não sei se fui uma estrela, mas agora sou uma lenda. E através da lenda, sinto que o sol está brilhando.”