Marcio Bittar garante à Bocalom que Rio Branco receberá recursos para a construção de casas populares

Nesta Quarta-feira, 16 foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União, que tem como relator o Senador Irajá Silvestre Filho, PSD -GO. Em encontro com o prefeito eleito em Rio Branco, Tião Bocalom (PP), o Senador Marcio Bittar (MDB) revelou que já acertou com Irajá Filho a inclusão de recursos do orçamento para a construção de casas em Rio Branco. “Tenho bom relacionamento com o senador Irajá e ele já me deu as diretrizes para incluir em fevereiro no Orçamento da União, do qual sou relator, recurso de 2 bilhões para o programa Casa Verde e Amarela, de autoria do Ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho. Esse programa com certeza vai beneficiar o Acre” Garantiu o senador acreano.

Na primeira etapa serão construídas 100 mil casas populares no país. Dessas, Marcio e Irajá combinaram de destinar 10 mil unidades para o Acre. Márcio Bittar garante que parte dessas casas vão ser construídas em Rio Branco.

Estou muito satisfeito com os resultados obtidos nessa minha vinda à Brasília. Nossos senadores e deputados foram muito generosos comigo e com o nosso povo de Rio Branco se dispondo a ajudar nossa administração. O Senador Marcio Bittar agora, nos surpreende com essa garantia de recursos para casas populares. Isso nos mostra que Deus está vendo em nosso coração a vontade de ajudar nosso povo. Creio que vamos juntos levar muitos benefícios para nossa Capital acreana” disse Bocalom.