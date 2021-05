MC Kevin morre após queda de varanda de hotel no Rio

O cantor MC Kevin de 23 anos, morreu na noite deste domingo (16), depois de cair da varanda do hotel em que estava hospedado no Rio de Janeiro. Ele caiu acidentalmente do 11º andar, segundo as primeiras informações A morte foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio, segundo o G1.

Testemunhas contaram que Kevin estava no hotel acompanhado da mulher, Deolane Bezerra. Não há mais detalhes sobre a circunstância da queda no momento. Cenas da movimentação de socorro após a queda foram divulgadas nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h13 para fazer o socorro. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou inicialmente que o estado de saúde do músico era grave. “O paciente Kevin Bueno deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto e seu estado de saúde é considerado muito grave”, diz. A irmã e amigos de Kevin fizeram posts pedindo orações.

A 16ª Delegacia, do Rio, vai investigar a queda.

Ontem, o funkeiro fez um show na cidade e chegou a compartilhar imagens da festa nas redes sociais. Ele estava na cidade acompanhado da mulher, Deolane, com quem se casou em abrl no México. “É isso, piscina gelada. Entrei para o time (risos). Te amo. Casei, é isso. Deus abençoe e ilumine minha família”, escreveu ele na ocasião.

(Foto: Reprodução)

Kevin já lançou músicas com MC Guimê e Igu, entre outros – é um dos artistas que participa de “Vergonha pra mídia”, de Salvador da Rima. Seu primeiro lançamento foi em 2013 e seus sucessos incluem “Cavalo de Troia” e “O menino encantou a quebrada”.

Nos últimos anos, MC Kevin se envolveu em algumas polêmicas. A mais recente foi nesse ano, quando quatro PMs se sentiram ofendidos com publicações do funkeiro nas redes sociais. Os quatro registraram um boletim de ocorrência contra ele por injúria, em São Paulo. Na delegacia, Kevin minimizou seu comportamento, afirmando que as ofensas postadas no Instagram foram um gesto “imaturo”, de um momento de desabafo.

Na época, Kevin dirigia em São Paulo quando precisou passar por uma via na Vila Aurora que estava interditada por conta de uma ocorrência atendida pelos quatro PMs. Eles pediram que MC Kevin aguardasse a liberação da via. Depois disso, o funnkeiro teria feito posts no stories debochando e ofendendo os policiais.