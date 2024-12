Médica faz cirurgia gratuita de catarata e glaucoma para crianças carentes no CE

“A trajetória do Caviver traz histórias emocionantes que ressignificam, inclusive, nosso existir. As famílias são incansáveis e, mesmo com diferentes barreiras, conseguem transpor desafios e alcançar aquilo que tanto almejam para os próprios filhos”, disse a profissional em entrevista ao Diário do Nordeste .

Esse projeto social incrível, chamado Caviver, é da oftalmologista Islame Verçosa, de Fortaleza, no Ceará. Com apoio de uma equipe com vários profissionais ela leva saúde, alegria e esperança a jovens brasileiros carentes.

Foi então que, junto com o terapeuta ocupacional Jean Hipólito, nasceu o Caviver. Hoje, já são mais de 500 crianças atendidas por ano!

Durante os atendimentos, Islane reparou que muitas crianças com problemas de visão poderiam ter uma boa chance de recuperação, elas só precisam de um tratamento adequado!

Esperança para as famílias

E entre essas 500 histórias, está a da Sofia. A menina nasceu com catarata e microftalmia. No início, a família sofria muito por não ter tido contato visual com a bebê.

Mas a partir das mãos dos profissionais do Caviver, a pequena ganhou uma nova chance.

Depois da cirurgia, a mãe de Sofia foi às lágrimas. Ela agora consegue ter contato com a filha!

Esperança também para a família do pequeno Ruan, que tinha catarata em ambos os olhos. Mais uma vez a Caviver entrou em ação e renovou as esperanças do pequeno e da família.

Equipe multidisciplinar

E o atendimento não acaba depois da cirurgia. Além da consulta oftalmológica, os pequenos ficam em recuperação para reabilitação.

Durante o período, são atendidos por profissionais de áreas como Assistência Social e Psicologia. Toda a equipe é voluntária!

“Eles acompanham o tratamento de Habilitação e Reabilitação Visual até a alta da criança beneficiada. Os pequenos têm oportunidade de voltarem a enxergar e, com isso, terem uma vida com mais conexões, além de terem condições de melhor aprendizado, experiência sensorial e relação com o que está ao entorno”, disse Islane

Planos para expandir

Com o sucesso do projeto, a iniciativa vai se expandir para ajudar ainda mais crianças.

A sede fica localizada no bairro Meireles, em Fortaleza, e vai ganhar novos andares.

Além disso, um novo centro cirúrgico deve ser inaugurado em breve. Com isso, os serviços serão otimizados e o número de crianças atendidas vai aumentar.

Para a médica, o motivo de existir do projeto sempre se renova quando uma criança volta a enxergar.

“Após o tratamento, e até mesmo durante, as famílias se sentem agradecidas. As crianças pacientes já se sentem beneficiadas pela possibilidade de enxergarem. Aquilo que antes parecia impossível (por não se enxergar, por não se perceber) se torna uma atividade super agradável. A razão de nosso existir é colaborar para que os pequenos possam ver com os próprios olhos e, assim, serem protagonistas das próprias histórias. Das próprias vidas”, finalizou.

O garotinho Ruan foi um dos beneficiados pelo projeto. – Foto: Divulgação/Caviver