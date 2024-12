Indiano de 18 anos torna-se mais jovem campeão de xadrez – 12/12/2024 – Esporte

Victoria Azevedo



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), cancelou a realização de reuniões das comissões temáticas da Casa até a próxima sexta-feira (20), último dia antes do recesso parlamentar. A ideia é que haja um esforço concentrado dos parlamentares na discussão e votação de temas da pauta econômica, consideradas prioritárias para o Executivo.

Na decisão da presidência, Lira determina que o período desta quinta-feira (12) até o dia 20 será destinado “exclusivamente à discussão e à votação de matérias no plenário”.

Com apenas sete dias úteis para o início do recesso, parlamentares devem discutir a regulamentação da reforma tributária, o pacote de corte de gastos do governo Lula (PT), além da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária).

Como a Folha mostrou, a prioridade máxima dos parlamentares e do governo é votar a LDO de 2025 votar a para evitar a paralisação da máquina administrativa, o chamado shutdown.

Além do prazo apertado, outro obstáculo para a votação é o clima de insatisfação de deputados com o Executivo por causa do imbróglio das emendas parlamentares.

Na terça (10), Lira afirmou que há pontos polêmicos no pacote de gastos que não têm votos suficientes para serem aprovados no plenário e reconheceu que há insatisfação dos parlamentares sobre as emendas. Ele afirmou, no entanto, que haverá um esforço para que elas possam ser votadas até sexta (20).

“Não tem votos. O assunto é polêmico, BPC é polêmico, abono é polêmico, salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda insatisfação com o não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República”, disse.