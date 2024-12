Revista TIME nomeia Donald Trump como ‘Personalidade do Ano’ | Notícias de Donald Trump

A revista TIME nomeou Donald Trump como a “Personalidade do Ano”, dizendo que “talvez nenhum indivíduo tenha desempenhado um papel maior na mudança do curso da política e da história” do que o presidente eleito dos Estados Unidos.

Numa declaração na quinta-feira explicando a escolha, a TIME escreveu que Trump – que derrotou a vice-presidente democrata Kamala Harris para vencer o mês passado eleição presidencial — está vivenciando sua “apoteose”.

“À beira da sua segunda presidência, todos nós – desde os seus apoiantes mais fanáticos até aos seus críticos mais fervorosos – estamos a viver na Era de Trump”, afirmou a revista.

“Por organizar um retorno de proporções históricas, por conduzir um realinhamento político único em uma geração, por remodelar a presidência americana e alterar o papel da América no mundo, Donald Trump é a Personalidade do Ano de 2024 da TIME.”

Trump alcançou a vitória nas eleições de 5 de Novembro, depois de uma campanha marcada por ataques incendiários e retórica muitas vezes odiosa contra migrantes, democratas e outros supostos opositores.

O republicano, que tomará posse em 20 de janeiro, prometeu realizar a maior operação de deportação da história dos EUA – uma promessa que atraiu repreensão dos defensores dos direitos e estimulou uma sensação de medo em muitas comunidades.

No final do mês passado, Trump também ameaçou impor enormes tarifas no México e no Canadá, se os dois países não travarem a migração irregular, bem como o fluxo de drogas ilegais através das suas fronteiras com os EUA.

Numa entrevista à TIME publicada na quinta-feira, o presidente eleito dos EUA disse que estaria disposto a usar o exército para deportar migrantes do país. “Isso não impede os militares se for uma invasão do nosso país”, disse ele, acrescentando que “só faria o que a lei permitir”.

“Mas irei até o nível máximo permitido pela lei”, disse Trump.

Questionado sobre se iria restabelecer uma política que separava as crianças migrantes dos seus pais, Trump disse: “Não creio que teremos de o fazer porque enviaremos toda a família de volta”.

O líder republicano Política externa “América Primeiro” também está sob os holofotes desde sua vitória eleitoral.

Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia no seu primeiro dia na Casa Branca e adotar uma linha dura contra a China e o Irão.

Ele também reiterou o seu firme apoio a Israel, ao mesmo tempo que ameaçou no início de Dezembro que haveria um “inferno a pagar” se cativos detidos na Faixa de Gaza não são liberados antes de ele assumir o cargo.

Na sua entrevista para a TIME, Trump disse que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sabe que quer que a guerra em Gaza acabe. Questionado se confia no líder israelita, respondeu: “Não confio em ninguém”.

Trump também disse à revista que discorda do lançamento de mísseis norte-americanos pela Ucrânia em território russo, dizendo que a medida estava a “escalar esta guerra e a torná-la pior”.

Mas disse que usaria o apoio de Washington a Kiev como alavanca contra Moscovo para pôr fim ao conflito. “Quero chegar a um acordo”, disse ele à TIME, “e a única maneira de chegar a um acordo é não abandonar”.

Trump foi nomeado a “Personalidade do Ano” da revista em 2016, quando foi eleito pela primeira vez para a Casa Branca.

Os outros finalistas para a designação deste ano foram Harris, Netanyahu, Proprietário do X, Elon Muske Kate, a princesa de Gales.

A revista sublinha que a sua escolha de “Personalidade do Ano” se baseia no facto de a figura ser “digna de notícia – não necessariamente louvável”, e reconhece que as escolhas são “frequentemente controversas”.

As escolhas anteriores incluem o líder nazi Adolf Hitler e o líder da União Soviética Joseph Stalin, bem como figuras mais populares, como o activista dos direitos civis dos EUA Martin Luther King Jr e a figura anti-apartheid sul-africana e mais tarde o presidente Nelson Mandela.