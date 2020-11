Médico dá alta para Bocalom que está liberado para campanha neste sábado

O candidato do Progressistas à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu alta médica na tarde desta sexta-feira (30) e já deverá retomar às atividades de campanha neste sábado (21).

Em um vídeo compartilhado nas redes ao lado de Bocalom, Marcos Parente destaca que o Bocalom pode sair com total segurança para retomar as agendas nessa reta final de campanha.

“Foram 15 dias de isolamento. Fizemos acompanhamento com exames laboratoriais e de imagens, e graças a Deus o senhor evoluiu sem lesão pulmonar, apenas com um quadro respiratório de via aérea superior, mas não chegou a ter uma pneumonia pulmonar. Hoje, podemos lhe dá alta”, afirmou.

Entusiasmado, Bocalom destacou que esses 15 dias foram de reflexão e agradeceu a Deus por conseguir vencer a Covid-19. “Fico muito feliz. Se Deus quiser, a partir de amanhã já vou participar das minhas atividades”, destacou Bocalom.

No sábado, Bocalom deverá participar pela manhã de atividades no Comitê Central, e em seguida realizar visitas aos comerciantes do Calçadão e da beira do Rio e também de bandeiraço na Agroboi.

À tarde, participa de carreata na regional da Baixada e Floresta, e às 17h encerra com atividade com a juventude na sede do PSDB com a presença de Marfisa Galvão, dos senadores Mailza Gomes e Sérgio Petecão.