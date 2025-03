Médicos montados clínica de campo em ruínas do icônico Hospital Gaza

O primeiro -ministro português Luis Montenegro, no Parlamento, em Lisboa, 11 de março de 2025. Armando Franca / AP

Chegou ao poder há apenas um ano, o governo português do Primeiro Ministro do Centro à direita, Luis Montenegro, enredado em uma controvérsia sobre um possível conflito de interesses, caiu na terça -feira, 11 de março da noite, após a recusa dos deputados em lhe conceder confiança.

O voto de confiança foi rejeitado pelos votos dos socialistas, o principal partido da oposição, a extrema direita Chega e a extrema esquerda. Esse voto pode levar à realização de eleições legislativas antecipadas nas próximas semanas, se o presidente optar por dissolver a Assembléia para sair da crise.

“Eu não cometi nenhum crime”havia dito anteriormente aos deputados de Luis Montenegro, cujo partido não tinha uma maioria absoluta no Parlamento. Apesar dos esforços para evitar a queda do governo nos últimos dias, a oposição acampou em suas posições.

O Secretário Geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, pediu ao Sr. Montenegro que se abstenha de pedir a confiança dos parlamentares, quando um resultado negativo era previsível, acreditando que o Sr. Montenegro deveria ter coragem de renunciar.

Na noite de terça -feira, depois de mais da metade das três horas de debates acalorados, a sessão foi suspensa por uma hora no Parlamento, tempo para o Partido Social Democrata (PSD) do Primeiro Ministro e do Partido Socialista para tentar as últimas negociações de chance.

Os socialistas anunciaram na segunda -feira que haviam formalizado um pedido de uma comissão de investigação parlamentar sobre o possível conflito de interesses que afeta o primeiro -ministro, convidando -o a se submeter a ele. O PSD se comprometeu com o fato de que o chefe do governo participaria, exigindo em troca que dura apenas quinze dias – que o líder do PS recusou firmemente, castigando «Acordos» E acreditando que não cabia ao governo consertar as regras.

Os negócios da família do primeiro -ministro no coração da controvérsia

A interrupção da sessão não possibilitou achatar a disputa entre os dois cursos de treinamento e os socialistas, como haviam anunciado, votou contra a confiança no governo, em particular ao lado da formação da extrema direita Chega.

O mundo memorável Teste sua cultura geral com a escrita do “mundo” Teste sua cultura geral com a escrita do “mundo” Descobrir

No centro da controvérsia: uma empresa para fornecer serviços realizados pela mulher e pelos filhos de Luis Montenegro com contratos com várias empresas privadas, incluindo um grupo cuja atividade está sujeita a concessões concedidas pelo Estado. Além deste caso, há revelações sobre possíveis irregularidades cometidas durante a aquisição de um apartamento.

O chefe do governo assumiu o cargo em abril de 2024, sucedendo Antonio Costa, um socialista que havia renunciado em novembro de 2023 como parte de uma investigação sobre suposta influência de influência. O Sr. Costa, que sempre negou qualquer irregularidade, foi eleito presidente do Conselho Europeu em junho de 2024.

Ele agora está voltando ao presidente, o curador Marcelo Rebelo de Sousa, para decidir se deve ou não dissolver o Parlamento. Antes disso, ele deve consultar as partes representadas no Parlamento e depois convocar o Conselho de Estado, um órgão consultivo, antes de decidir sobre o resultado que deseja dar à crise.

Se forem convocados, as eleições legislativas antecipadas poderiam ser realizadas nos dias 11 ou 18 de maio, anunciou Rebelo de Sousa. Montenegro, que já havia superado dois movimentos de censura, disse que seria candidato à sua sucessão no caso de eleições iniciais.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Em Portugal, Luis Montenegro à frente de um governo minoritário Leia mais tarde