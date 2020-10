Melhorias na Educação integram Plano de Governo de Tião Bocalom; veja agenda desta sexta-feira, 16

Apesar do desempenho de 5,9 nos anos iniciais do ensino fundamental – até o 5º ano – do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019, a Educação Municipal de Rio Branco apresenta muitas deficiências – universalidade, infraestrutura e valorização profissional – que precisam ser solucionadas para virar referência no Brasil. É com este objetivo que o candidato à Prefeitura, Tião Bocalom (Progressistas), propõe várias melhorias na área, apontadas no seu Plano de Governo.

Para alçar a tão sonhada valorização dos professores e funcionários do setor, o primeiro passo na gestão do progressista será a revisão do Plano de Carreira dos profissionais, a oferta de cursos de formação continuada para os educadores, contratação de mais profissionais em parceria com o Estado para suprir a alta demanda e implantação de recursos tecnológicos que tornem o trabalho desenvolvido nas escolas mais eficiente. Avanços para beneficiar os alunos integram as metas.



“Vamos melhorar a qualidade dos alimentos servidos aos pequenos a partir da aquisição de produtos da agricultura familiar e assim auxiliaremos no cuidado da saúde dos estudantes. Para que eles sejam atendidos de forma universal, faremos uma parceria com o Estado para contratação de mais professores, com todas as aulas sendo ministradas e o abastecimento da merenda escolar sendo gerenciada pelo Município”, detalha Bocalom.

Ele afirma que há um grande déficit de vagas nas creches da maior cidade do Acre e que até o fim do período 2021-2024 criará cerca de cinco mil novas vagas para atenuar o problema, além da reforma, ampliação e melhoria das unidades já existentes. “E neste aspecto garantiremos o transporte escolar na zona rural da nossa cidade. Atualmente a realidade é triste, com milhares de crianças sendo transportadas em veículos inadequados e sem nenhuma segurança para os alunos”.

Para atender os jovens que objetivam o nível superior, Bocalom afirma que implantará curso preparatório do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltado à população de baixa renda. “Também desenvolveremos um programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho e parcerias com as instituições universitárias da rede privada, com premiação de bolsas de estudo aos alunos de baixa renda que mais se destacarem. São ideias possíveis de viabilizar”.

