Membros do conselho consultivo realizam balanço anual e traçam ações prioritárias para Parque Estadual Chandless

Ângela Rodrigues



Membros que compõem o Conselho Consultivo do Parque Estadual Chandless participaram da última reunião do ano, realizada na quarta-feira, 11, que tratou das ações executadas em 2024, e do planejamento de estratégias para 2025.

O titular da Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema), Leonardo Carvalho, destacou a união entre poder público e sociedade civil no processo de planejamento e execução das ações na unidade de conservação.

“A integração entre os poderes no âmbito federal, estadual e municipal com a efetiva participação da sociedade civil organizada é de suma importância para que possamos ampliar as ações e a implementação de políticas públicas. Também é nossa prioridade fortalecer esses espaços de debate por compreender a valiosa contribuição daqueles que habitam nas unidades”, disse.

A gestora do Parque Estadual Chandless na Sema, Flávia Rodrigues, reforçou a importância do alinhamento das estratégias para alcance das metas: “Nesta 15ª reunião do conselho, contamos com a participação de quase 20 instituições participantes. Pudemos retomar as agendas pactuadas no Plano de Ação de 2023, pensando o ano de 2025. Essa agenda conjunta é muito importante para alcançarmos melhores resultados, tanto na gestão quanto nas políticas socioambientais desenvolvidas junto às comunidades que residem no parque”.

Participaram da reunião representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (Inpa), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Secretaria de Agricultura (Seagri), da Secretaria de Turismo (Sete), do Instituto de Meio Ambiente (Imac), das prefeituras de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Sena Madureira, da Universidade Federal do Estado do Acre (Ufac), do Instituto Federal do Acre (Ifac), do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manoel Urbano, da ONG SOS Amazônia e lideranças da Terra Indígena Alto Rio Purus e do Parque Estadual Chandless.

Destaques das ações realizadas em 2024

Ao longo da reunião, os membros debateram as ações implementadas ao longo do ano voltadas para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável no Parque Estadual Chandless.

Foram definidos ainda os principais indicativos para o próximo ano: maior engajamento das comunidades indígenas e ribeirinhas, ações de proteção territorial, expansão programas de educação ambiental e capacitação técnica, consolidação de parcerias com universidades e institutos de pesquisa para ampliar estudos sobre biodiversidade e sustentabilidade.

Também foi definida a realização de ações de sensibilização sobre a caça, que serão coordenadas pelo Instituto de Meio Ambiente (Imac), e a retomada da agenda dos termos de compromisso com moradores do parque, entre outras pautas de interesse.

