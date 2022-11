Menino atropelado por moto e carro após sair de escola no AC segue entubado e em estado grave

Há quase uma semana, o estudante Glaverton Marlon Rodrigues Fontes, de 11 anos, luta pela vida em um leito de UTI do Hospital da Criança, no Into. Ele ficou em estado grave após ser atropelado por uma moto e um carro na Rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, em Rio Branco, após sair da escola acompanhado por um amigo na última terça-feira (1).