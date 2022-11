Menos de 50% das crianças de 3 a 11 anos tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid 19 no Acre

” Estamos vivendo um momento do surgimento de novas variantes no Brasil e no mundo. É inquestionável o aumento dos casos de Covid -19. É preciso que a população do nosso estado, os pais, as mães e os responsáveis pelas nossas crianças as levem até as unidades de saúde para tomarem as suas vacinas não só para Covid, mas também para Influenza e para deixar a carteira de vacinação em dia”, reforçou o infectologista Alan Areal.