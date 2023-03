Metrô de Moscou: a Grande Linha Circular (Big Circle Line) se tornou a maior do mundo

Brasília: no dia 1.º de março, a Grande Linha Circular (Bolshaya Koltsevaya ou Big Circle Line) concebida para expandir e modernizar a rede metropolitana, sobretudo para descongestionar o tráfego na Linha Circular (Koltsevaya Line ou Circle Line) e reduzir engarrafamentos em Moscou, está, por fim, totalmente operacional. A Grande Linha Circular tem uma extensão de 70 quilômetros, com 31 estações e três terminais elétricos.

A maior linha circular de metrô foi construída em tempo recorde. O primeiro trecho foi aberto em 2018, seguido de vários em 2021, incluindo o maior trecho de metrô na história de Moscou, com dez estações em 21 quilômetros de extensão.

Um design único e soluções de engenharia permitiram a total integração da linha circular de metrô com a infraestrutura unificada da cidade. A Grande Linha Circular integra todas as linhas radiais de metrô potenciais e existentes e fornece conexão para outros meios de transporte. Foram criadas rotas alternativas, incluindo 47 conexões com outras linhas, permitindo que os passageiros se desloquem de um ponto para outro da cidade, evitando a necessidade de transbordo para o centro.

As soluções arquitetônicas usadas são consistentes com os tempos: tradicionais e modernas, simples e complexas, sérias e irônicas. Mas o DNA do metrô, sua individualidade, pode ser encontrado em todas as estações novas e históricas.

Todos os serviços de alta tecnologia do Metrô de Moscou estarão disponíveis para os passageiros da Linha, incluindo as formas mais práticas de pagamento: o sistema de emissão de bilhetes do Metrô de Moscou foi reconhecido duas vezes como o mais inteligente do mundo pelo prestigiado prêmio Transport Ticketing Award (2020, 2021). Cada catraca na Linha aceita cartões bancários e de viagem, e, em cada entrada, duas catracas vão aceitar pagamentos biométricos.

A Grande Linha Circular também apresenta trens bem equipados que criam um ambiente confortável para trabalho e turismo. Eles têm portas grandes, passagens entre as carruagens, entradas USB para carregamento, monitores informativos e aparelhos de ar-condicionado com um sistema de desinfecção do ar. Também é proporcionado conforto pelo isolamento acústico melhorado e sistemas de iluminação adaptáveis que mudam a temperatura da cor dependendo do momento do dia.

A Grande Linha Circular é um projeto que vai melhorar significantemente as viagens de vários residentes e visitantes da capital, oferecendo novas rotas mais curtas e transbordos mais rápidos, linhas de metrô e estradas menos movimentadas. A Linha se estende por 34 distritos, lar de 3,3 milhões de pessoas: 30% da população de Moscou. Agora, 1,2 milhão de moscovitas têm uma nova estação de metrô a uma curta distância. As novas conexões de transporte entre os distritos vão fazer as pessoas economizarem até 45 minutos diariamente.