Fazer uma viagem internacional é algo que exige preparação, especialmente se for a sua primeira vez em um destino. Pensando nisso, selecionamos 12 dicas úteis para quem vai para os Estados Unidos.

Isso porque, a América do Norte representa um dos destinos mais buscados pelos brasileiros. Seja pelos incríveis parques nacionais ou pelas cidades que vimos nos filmes, esse é o tipo de viagem que está nos sonhos de muita gente.

Entre visto necessário e formas de aproveitar ao máximo sua estadia, conheça 12 dicas para quem vai para os Estados Unidos pela primeira vez!

1. O visto de entrada

Os Estados Unidos possuem um controle de entrada de turistas bastante rigoroso. Dessa forma, para entrar no país e passar alguns dias, mesmo que a turismo, você vai precisar de um visto.

Existem diferentes tipos de vistos, sendo que o visto de turismo é o mais comum entre os brasileiros.

Para conseguir o visto, você precisa passar por um longo processo, que envolve solicitação online e uma entrevista presencial na embaixada. E saiba: sem visto, você não entra nos Estados Unidos.

2. O ESTA como opção

Algumas pessoas podem entrar nos Estados Unidos somente com uma autorização de viagem chamada ESTA. Essa autorização é permitida para cidadãos de países que fazem parte do Programa de Isenção de Vistos.

Ainda que o Brasil não faça parte deste programa, brasileiros que possuem dupla cidadania em países aprovados pelos Estados Unidos podem se beneficiar do ESTA.

Como requisitos para ESTA, além da cidadania de um dos 40 países isentos de visto , você precisa preencher um formulário, pagar uma taxa e aguardar pela aprovação da entrada.

3. A moeda local

Nos Estados Unidos, a moeda utilizada é o Dólar. E por ser a principal moeda utilizada ao redor do mundo, trocar Real por Dólar ainda no Brasil é algo simples.

Além de casas de câmbio, você pode fazer essa troca no seu próprio banco. Também vale habilitar a função de compra internacional no cartão de crédito, para utilizar na sua viagem.

4. Treine o básico do inglês

Por mais que existam brasileiros em todos os cantos do mundo, inclusive nos Estados Unidos, na maior parte do tempo você vai precisar “se virar” no inglês.

Assim, é interessante treinar o básico do idioma (caso você não tenha domínio) antes de embarcar. Instalar apps de tradução simultânea, como o Google Translator, também pode ser algo útil.

5. Tenha um seguro-viagem

Quando estamos planejando uma viagem, muitas vezes esquecemos que podemos passar por situações complicadas no exterior. Por isso, é essencial que você tenha um seguro-viagem, que cubra gastos hospitalares ou burocráticos.

Inclusive, saiba que diferentemente do Brasil, em que o SUS existe em todas as regiões e pode até identificar casos de doenças complexas, a saúde nos Estados Unidos costuma ser particular. Ou seja, sem seguro-viagem você vai precisar pagar por tratamentos de saúde caso necessite.

6. Faça um bom roteiro

Uma das dicas essenciais para quem vai para os Estados Unidos pela primeira vez é fazer um roteiro com calma, para que sua estadia seja bem proveitosa.

A verdade é que os Estados Unidos possuem inúmeras atrações diferentes. Muitos dos principais pontos turísticos são em regiões completamente opostas.

Por isso, é preciso dedicar algum tempo para identificar o que você quer visitar nessa primeira oportunidade e o que você pode deixar para uma próxima vez. Conhecer tudo, de uma só vez, é praticamente impossível.

7. Pesquise sobre os transportes

E já que falamos sobre a distância geográfica dos pontos turísticos dos Estados Unidos, vale lembrar a importância de pesquisar sobre os meios de transporte que você poderá usar no país.

Muitas cidades contam com metrôs, que facilitam a chegada em diferentes pontos. Ônibus de turismo, com aquele modelo de teto “aberto”, também são comuns em algumas regiões.

Dependendo do roteiro que você tiver em mente, considere fazer uma viagem de motorhome . Os Estados Unidos possuem uma forte cultura de trailer, o que faz com que as rodovias sejam adaptadas e estruturadas para esse tipo de aventura.

8. Reserve dinheiro para a gorjeta

Outro ponto que faz parte da cultura americana é dar gorjeta em serviços de restaurantes e bares. Na prática, é esperado que o visitante deixe de 15 a 20% do valor do pedido em gorjeta.

Pagar com cartão de crédito não isenta o cliente da gorjeta, aqui chamada de “tip”. Nesse caso, você deve escrever no recibo do cartão quanto vai dar de gorjeta, somando ao valor do pedido.

E saiba que não é difícil encontrar relatos de pessoas que foram hostilizadas por não deixarem gorjetas. Reservar um valor para isso é a melhor forma de evitar complicações.

9. Ingressos antecipados e combinados para passeios

Cidades turísticas como Nova York apresentam vários pontos turísticos interessantes. E, como são muito procurados, você deve comprar ingressos antecipados para fugir das filas.

Além disso, pesquise se a cidade do seu destino conta com um “passaporte” de visitação. Normalmente, são ingressos combinados, que custam mais barato e dão direito a entrada em uma seleção de atrações.

10. Considere a região e a época do ano

Na hora de fazer as malas, é preciso levar em consideração dois aspectos importantes: qual é a região que você vai ficar e qual é a época do ano.

Isso porque, os Estados Unidos ocupam um espaço considerável no mapa. Por conta disso, apresenta uma grande variação climática: desde montanhas nevadas até clima de deserto.

Verifique a média histórica climática de cada região para fazer boas escolhas de roupas.

11. Obrigatoriedade de vacinas

Em março de 2020, os Estados Unidos anunciaram a primeira morte por coronavírus . Não demorou muito para que o país aplicasse medidas de controle da transmissão da doença.

Anos depois, atualmente, ainda é necessário que maiores de 18 anos comprovem a imunização. Pelo menos o primeiro ciclo de vacina deve estar completo e é preciso apresentar o comprovante de vacina para prosseguir com a viagem.

12. Sincronize seu smartphone com a nuvem

Em uma viagem como essa, certamente você vai querer fazer vários registros com a câmera do seu smartphone.

Para evitar ficar com a memória do dispositivo cheia, lembre-se de sincronizar o dispositivo com a nuvem. Assim, todos os seus registros vão direto para o drive externo.

Uma viagem inesquecível!

Essas 12 dicas para quem vai para os Estados Unidos pela primeira vez trazem o que é essencial para viver bons momentos. Mas nada vai te preparar para as emoções dessa viagem, que tem tudo para ser inesquecível.

Por isso, como dica final, mantenha a mente e o coração abertos para tudo o que você vai apreciar nesta cultura. Com certeza, você terá bons motivos para querer voltar!

Metadescription: Visitar a América pela primeira vez é sempre uma emoção. Mas existem dicas que quem vai para os Estados Unidos precisa saber antes de embarcar. Confira!