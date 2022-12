Patrono da Marinha do Brasil é homenageado com monumento no Calçadão da Gameleira

O Comando do 9º Distrito Naval homenageará o Patrono da Marinha do Brasil, Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré, com a inauguração de estátua no Calçadão da Gameleira, no próximo dia 16 de dezembro, às 10h.

A cerimônia, que faz parte das comemorações do bicentenário da independência do País, contará com a presença do Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, autoridades militares e civis e convidados da capital acreana.

Almirante Tamandaré

Nascido em 13 de dezembro de 1807, Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha, dedicou 66 anos de serviço à Marinha do Brasil e participou de episódios decisivos na formação do país, a exemplo de lutas pela Independência do Brasil e a Guerra do Paraguai.

Além de militar exemplar e exímio marinheiro, o Almirante Tamandaré teve trajetória marcada pela honradez e pela extrema lealdade à jovem Nação Brasileira, cujos interesses do Brasil sempre estiveram acima da sua própria vontade ou dos seus interesses pessoais.

Seus exemplos e virtudes servem como inspiração não somente para as atuais gerações de marinheiros, mas também para os brasileiros de todos os tempos.

Serviço

Evento: Inauguração do Monumento do Almirante Tamandaré

Local: Rua Cunha Matos, 6 de Agosto – Calçadão da Gameleira, Rio Branco-AC

Data: 16 de dezembro de 2022

Horário: 09h45

Contato: Assessoria de Comunicação Social do Comando do 9º Distrito Naval

Telefone: (92) 98134-1651/ (69) 99256-9918 (ambos whatsapp)

Email: com9dn.imprensa@marinha.mil.br