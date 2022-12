Homem de 51 anos é assassinado a tiros no interior do AC e polícia aponta guerra entre facções

O clima continua tenso na cidade de Senador Guiomard, no interior do Acre, por conta dos conflitos entre facções criminosas, que disputam território. Na noite dessa terça-feira (13), Nilton César Araújo da Silva, de 51 anos, foi assassinado a tiros no bairro São Francisco e a suspeita da polícia é que o crime tenha ligação com o crime organizado.