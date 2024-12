Milei, da Argentina, surge como modelo para a extrema direita global | As notícias da extrema direita

Buenos Aires, Argentina – No Hilton, no elegante bairro de Puerto Madero, em Buenos Aires, jovens vestindo ternos azuis royal grandes demais para os ombros se reuniram para um evento organizado pela Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC).

A conferência é um dos pilares da direita política nos Estados Unidos, mas o evento da semana passada foi o primeiro na Argentina e um sinal da crescente importância deste país para a política conservadora, um ano após a presidência do Javier Miley.

A ultralibertária Milei foi a atração principal do evento, ao lado de um elenco de influenciadores ultraconservadores e libertários. Um boné vermelho Make America Great Again balançava no meio da multidão, enquanto os repórteres perseguiam figuras de extrema direita, como Santiago Abascal, chefe do Vox espanhol, ou Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e agora legislador no Brasil.

“Claramente, Javier Milei é um líder a nível global”, disse uma repórter, sem saber se estava a fazer uma declaração ou a fazer uma pergunta. “Com certeza”, respondeu Bolsonaro. “Caso contrário, a maior reunião de conservadores do mundo não estaria aqui em Buenos Aires.”

Um ano depois de ser catapultada para a presidência da segunda maior economia da América do Sul, Milei ganhou destaque internacional.

De um “louco” com uma cabeleira a ser citado por figuras-chave da próxima administração dos EUA Donald Trumpo autodenominado anarcocapitalista que fez campanha com uma serra elétrica na mão é, segundo alguns relatos, atualmente a “ponta da lança” da política global de extrema direita.

Ele foi o primeiro líder estrangeiro a se encontrar pessoalmente com Trump após sua vitória eleitoral em novembro e discursou em um evento America First Policy no resort de Trump em Mar-o-Lago, na Flórida. Ao visitar Espanha no início deste ano, evitou reuniões formais com o governo de esquerda para falar num evento do Vox, onde foi tratado como um herói conquistador.

“Poder. Se não tivermos, então os esquerdistas terão”, entoou Milei durante seu discurso diante dos delegados do CPAC em Buenos Aires, que pagaram US$ 100 por ingresso para admissão geral.

O evento CPAC teve tanto a ver com elevar Milei a um pedestal norte-americano de direita quanto com se deleitar com seu próprio brilho particular. Uma espécie de ciclo de feedback surgiu entre um conjunto de líderes de direita, de Milei a Trump, Nayib Bukele de El Salvador e o líder ultranacionalista húngaro Viktor Orban, cujo eco um do outro ajuda a amplificar a força no que Milei rotineiramente chama de “ guerra cultural”.

“Devemos permanecer unidos, estabelecendo canais de cooperação em todo o mundo. Poderíamos nos chamar de direita internacional, uma rede de assistência mútua formada por todos os interessados ​​em difundir as ideias de liberdade pelo mundo”, disse ele.

Radicalismo “exemplar”

Na CPAC, a lista de palestrantes e participantes incluía legisladores de direita do Peru, México, Uruguai e Chile, e o empresário libertário mexicano Ricardo Salinas Pliego. Lara Trump, nora de Donald Trump, fez o discurso de abertura, após aparecer em um vídeo que mostrava ela e um grupo de outros delegados dançando ao lado de Milei na noite anterior.

O ex-assessor de Trump Steve Bannon e Jair Bolsonaro, este último não pode deixar o seu país porque foi indiciado no Brasil por participar numa suposta tentativa de golpeenviou saudações em mensagens gravadas.

Os jovens que acompanham Milei há anos e cujo proselitismo da sua mensagem ajudou a levá-lo à vitória em 2023 dominaram o público, dando-lhe um tom notavelmente jovem.

“Milei acabou fortalecendo as posições da extrema direita, muito mais do que (meramente) copiá-las”, disse Pablo Seman, um conhecido sociólogo e antropólogo argentino.

Para outros líderes de direita, o seu radicalismo é “exemplar”, argumentou Seman, aparecendo como o “sonho molhado dos empresários” devido ao seu zelo em encolher o Estado e desregulamentar as instituições.

“Tem muita gente que sobrevive, mais ou menos, fora da ordem estatal – porque não tem (trabalho) formal, porque o estado está captando cada vez menos, porque está resolvendo cada vez menos, porque tudo se move mais rápido que o estado”, disse Seman. Um presidente como Milei, que apareceu na capa da revista The Economist no mês passado com a citação “O meu desprezo pelo Estado é infinito”, pode impulsionar essa tendência, apelando àqueles que se sentem deixados para trás em relação ao Estado, ao mesmo tempo que tenta desmantelá-lo. .

“Isso é o que eu acho que é a coisa mais forte sobre Milei”, disse Seman. “Sua capacidade de influenciar uma direção destrutiva do Estado.”

Milei reduziu os gastos do governo em cerca de 30% em termos reais, fechando nove dos 18 ministérios do governo, demitindo dezenas de milhares de funcionários do setor público, suspendendo projetos de obras públicas, recusando-se a aumentar as pensões para que acompanhassem a inflação, cortando fundos para serviços públicos universidades, reduzindo os subsídios à energia e ao trânsito e estabelecendo um novo Ministério da Desregulamentação e Transformação do Estado.

Um dia antes da CPAC, o governo de Milei anunciou que universidades e hospitais poderiam começar a cobrar dos estrangeiros pelo uso da educação e dos cuidados de saúde públicos, e que iria alargar os motivos pelos quais poderia impedir a entrada no país, ou expulsar um imigrante que tivesse sido apanhado a cometer um crime. crime, todas as medidas destinadas a reprimir a imigração de países vizinhos.

Sua conquista mais notável gira em torno da inflação cronicamente alta da Argentina – o governo de Milei conseguiu reduzi-la para menos de 3% ao mês, de um máximo de 25% em dezembro de 2023. Ao mesmo tempo, a pobreza subiu para 53 por cento no primeiro semestre de 2024, acima dos 42 por cento quando assumiu o cargo em 2023. Apesar destes níveis, e em meio a protestos de aposentados e estudantes, ele manteve o apoio de sua base, que vê suas políticas como uma ruptura necessária com os governos anteriores da Argentina .

“Nós, na América, olhamos para a Argentina para ver o que podemos realizar”, disse Kari Lake, uma figura republicana que perdeu a candidatura para ser governador do Arizona, durante a CPAC, chamando Milei de “uma versão fortemente cafeinada de Donald Trump”.

“Milei está liderando o mundo em uma nova era de ouro de liberdade, eu realmente acredito nisso”, disse Ben Shapiro, um comentarista conservador, à multidão do CPAC. Depois imitou o slogan de Milei “Viva la Libertad Carajo” – viva a liberdade, caramba – embora não com o mesmo rosnado do chefe de Estado argentino.

Ao lado dos EUA

Seman, o sociólogo argentino, considera Milei o líder mais ativamente pró-americano na América Latina.

Fernando Cerimedo, estrategista de Milei durante sua campanha e agora sob investigação no Brasil por um suposto papel na tentativa de golpe de 2022, aponta que a postura pró-americana de Milei levou a Argentina a assumir um papel cada vez mais de apoio aos EUA no cenário mundial .

Em Outubro, Milei demitiu o seu ministro dos Negócios Estrangeiros depois de a delegação argentina ter votado com a maioria dos membros da ONU para apelar aos EUA para acabarem com o seu bloqueio económico a Cuba. O seu governo disse mais tarde que estava a considerar a possibilidade de se retirar do Acordo de Paris sobre a acção climática, algo que Trump prometeu fazer mais uma vez. A Argentina também se tornou um dos poucos países na Assembleia Geral da ONU a votar ao lado dos EUA contra os esforços para restringir as acções de Israel contra os palestinianos.

“Javier (Milei) mostrou que, goste ou não, é forte em suas decisões. Ele pode enfrentar qualquer um e dizer sim para isso e não para aquilo. E o mundo precisa de líderes assim”, disse Cerimedo.

Para Matias Font, 19 anos, que mora em um bairro de classe média de Buenos Aires, Milei continua a deslumbrar da mesma forma que quando o ouviu pela primeira vez, aos 11 anos. “Sua forma de ser combativo com a política que vem arruinando o país”, disse. “E aquilo que deixou nossos pais desesperados com a situação.”

Agora, no evento do CPAC, ele perseguiu Eduardo Bolsonaro para tirar uma selfie, e em troca está com o cabelo despenteado.

“Ele disse que isso o lembrava de Milei”, disse Font.