milhares de pessoas marcham em Londres contra a poluição da água

Manifestação contra a poluição da água, em Londres, 3 de novembro de 2024. CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS

Vários milhares de pessoas reuniram-se no domingo, 3 de novembro, em Londres, a pedido das ONG para exigirem mais ações das autoridades públicas contra a poluição da água, um fenómeno que assumiu proporções significativas no Reino Unido. Os participantes desta “Marcha pela Água Limpa” – cerca de 15.000 segundo os organizadores – muitos dos quais estavam vestidos de azul, exibiram faixas com os dizeres “estamos nos afogando na merda” e apelou ao governo para “pare de envenenar os rios da Grã-Bretanha”.

O sector da água britânico, privatizado em 1989, está em crise devido ao subinvestimento num sistema de esgotos que data em grande parte da era vitoriana. Suas empresas são amplamente criticadas pelo lançamento de águas residuais na natureza, o que resulta na poluição do litoral e dos cursos de água.

Projeto de lei para endurecer sanções

As autoridades têm estado sob pressão há vários anos para remediar esta situação e as empresas já foram multadas. O governo trabalhista apresentou um projeto de lei em setembro para endurecer as sanções contra os executivos das empresas de água.

Os manifestantes de domingo exigem em particular uma reforma do regulador do sector, Ofwat, que “falhou totalmente em sua missão de responsabilizar as empresas de água”declarou domingo o naturalista e apresentador britânico Chris Packham, presente na procissão, reunido a pedido de organizações como River Action ou Greenpeace. “Cuidar do nosso meio ambiente é um investimento no nosso futuro comum”disse ele na Times Radio.

O organismo comercial das empresas de água, Water UK, respondeu numa declaração, reconhecendo que o sistema actual “não funciona”, e também acusando o regulador.

