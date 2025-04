Com apoio do Estado, Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 2ª edição da feira Arte da Floresta do Polo Moveleiro

Eliel Mesquita



Buscando desenvolver o setor moveleiro e aquecer a economia local, com a geração de oportunidades de renda, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu, nesta quarta-feira, 2, a segunda edição da feira Arte da Floresta do Polo Moveleiro.

O evento, que é realizado no complexo industrial do município, conta com a parceria do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). Ao todo, 16 indústrias do setor estão expondo seus produtos, com expectativa de movimentação financeira recorde. Na edição de 2024, a iniciativa mobilizou R$ 150 mil.

Presente ao evento, o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou os incentivos do governo acreano para fomentar o setor, promovendo o desenvolvimento econômico da região. “A gestão do governador Gladson Camelí tem apoiado a indústria, por meio da oferta de incentivos fiscais e da manutenção de parques e polos, colaborando com a regularização do empresariado moveleiro”, frisou.

Na ocasião, o gestor mencionou o programa Comprac, mais um incentivo ao empresário local, em que o Estado faz aquisição dos produtos do polo, sem a intervenção de atravessadores, ou seja, intermediários que compram produtos de um fornecedor e revendem para outro comprador, causando a elevação do preço final.

O programa reduz desigualdades regionais e, no Juruá, visa elevar a produtividade da indústria moveleira. “Já iniciamos o ano com R$ 5 milhões em aquisição de produtos do setor, por meio da Secretaria de Educação, alcançando o objetivo do Estado, que é ver o empresário entusiasmado com o seu negócio, gerando prosperidade para os acreanos”, ratificou.

Com encerramento nesta quinta-feira, 3, a festividade apresenta novidades, como shows de artistas locais, venda de comidas típicas e de plantas ornamentais. “A feira é uma vitrine para arte criada pelos marceneiros. A edição passada foi um sucesso, e, diante disso, decidimos dar continuidade ao empreendimento, com o foco de torná-lo maior a cada edição. Sabemos da importância dos móveis produzidos em Cruzeiro do Sul, e a exposição valoriza essa tradição, que se iniciou na fundação do município”, enfatizou o chefe do Executivo municipal, Zequinha Lima.

Viver na floresta e dela sobreviver

No coração da Amazônia, as mãos talentosas dos marceneiros, que são profissionais que transformam, de forma artesanal, a madeira em móveis e outros objetos, geram satisfação e ajudam o homem da floresta a manter uma relação harmoniosa com o meio ambiente.

Tábua fria, vaso, abajur, fruteira e porta-joia, além de peças decorativas e móveis, entre outros itens, são exemplos de produtos que nascem no polo e embelezam lares de todo o Acre, muitas das vezes até conquistando espaço no mercado nacional e se tornando objetos de desejo de turistas de outras localidades do país e do mundo.

A feira impulsiona negócios e realiza projetos familiares. “Estamos muito felizes. Antes mesmo da exposição, já iniciamos a comercialização dos nossos produtos. Pra gente, é um incentivo essencial, que vai nos garantir uma renda e melhorar o nosso orçamento familiar”, observou José Elcimar Sombra, proprietário da empresa Móveis Sombra.

“Só temos a agradecer à prefeitura, ao governo do Estado e aos demais parceiros pela realização da feira. Pelo volume de negócios já realizado antes do início da exposição, nossa expectativa aumenta e demonstra o aumento do interesse da população pelo evento e, consequentemente, os pelos nossos produtos”, afirma o presidente da Associação dos Moveleiros e Marceneiros de Cruzeiro do Sul, João Evangelista Neto.

























