Ex -Tamil Tigers ‘luta para reintegrar – DW – 04/04/2025

Ranjini relembra uma mistura de nostalgia e arrependimento por seus anos lutando Sri Lanka’s Guerra Civil como ex -comandante da empresa dos Tigres de Libertação de Tamil Eelam (LTTE), popularmente conhecida como Tamil Tigers.

A mulher de 54 anos se lembra da camaradagem e do senso de propósito sentida durante o conflito, mesmo quando ela ainda luta para encontrar seu lugar em uma sociedade do pós-guerra. Por causa de suas lesões de batalha incapacitantes, Ranjini manca e pode usar apenas um braço.

“Os sacrifícios … as promessas de uma pátria tâmil permanecem não realizadas. De alguma forma, sinto que estou melhor preparado para a morte do que para a vida”, disse ela à DW.

Ranjini vive na zona rural de Kilinochchi, uma vez uma fortaleza do LTTE, com sua filha de 18 anos, Blessiya. Ela dirige uma fazenda de aves para ganhar a vida.

“Eu só vivo agora para ver que ela recebe uma boa educação e depois um emprego e não enfrenta nenhum estigma”, disse ela.

Ranjini se rendeu menos de um mês antes da guerra sangrenta de 30 anos terminou em maio de 2009 com a derrota do LTTE. Ela passou um ano no campo de reabilitação do norte de Vavuniya.

Ex -lutadores pegam as peças

“Muitas pessoas ainda nos veem com desconfiança, temendo que ainda possamos abrigar tendências militantes. A rejeição inicial isolou muitas mulheres combatentes socialmente, dificultando a reconstrução de laços familiares ou comunitários essenciais para a reintegração”, disse ela.

Feridas de guerra: limpar as minas de terras no Sri Lanka Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Segundo números do governo, cerca de 12.000 combatentes do LTTE que desistiram foram presos e foram submetidos a “reabilitação” no final da guerra. Havia cerca de 3.000 ex-combatentes do sexo feminino.

As mulheres retornaram às comunidades com pouca assistência financeira ou capital social, deixando -os vulneráveis ​​à pobreza e isolamento.

Mesmo depois de todos esses anos, as ex -mulheres quadros, em particular, enfrentam desconfiança de dentro e fora de suas comunidades.

A guerra interrompeu as redes familiares e comunitárias, deixando muitas mulheres sem os sistemas de apoio tradicionais que poderiam ter facilitado a reintegração.

Apesar dos programas de reabilitação liderados pelo governo, as oportunidades permanecem escassas para essas mulheres, que já desempenharam papéis ativos como combatentes na luta do LTTE por um estado tâmil separado.

Em muitos casos, a reabilitação geralmente empurrava essas mulheres a papéis como costura, culinária ou outros trabalhos de baixa qualificação e baixos salários, em vez de reconhecer as habilidades variadas que desenvolveram durante o conflito, como liderança, estratégia ou habilidades técnicas.

“Às vezes sinto que nosso silêncio deve falar mais alto, especialmente para ex -cidres de mulheres que foram empurradas para o exílio social e o anonimato”, disse Ranjini.

Os efeitos duradouros da guerra

O fim brutal da Guerra Civil do Sri Lanka, a enorme perda de vida civil durante o conflito e os desaparecimentos de muitos dos que se renderam, ainda têm um efeito profundo nas ex -mulheres combatentes.

Kalaiselvi Jayakumar, 42 anos, que fazia parte do regimento de ataque do então LTTE, ainda está encontrando seus pés. Ela foi recrutada nas fileiras dos Tigres quando tinha apenas 16 anos.

“A falta de uma educação formal adequada a uma economia em tempos de paz é uma barreira, pois meus anos de formação foram gastos em conflito. Está dificultando a busca de trabalho ou construir novas vidas lá fora”, disse Jayakumar à DW.

“Acho que nossa reintegração exige não apenas empregos, mas uma reimaginação de nosso lugar na sociedade e reconhecendo nossas identidades complexas como combatentes, sobreviventes e mulheres”, acrescentou.

Kalaiselvi Jayakumar diz que muitos ex -combatentes têm habilidades valiosas que estão indo sem uso Imagem: Murali Krishnan/DW

Muitas mulheres eram lutadores da linha de frente por vários anos e algumas por décadas. Muitos deles deixaram a escola e se juntaram ao LTTE onde lutaram, ficaram feridos, sobreviveram e finalmente se renderam.

A política pode ajudar?

As oportunidades econômicas nas províncias norte e leste do Sri Lanka também foram escassas, em grande parte devido ao legado de conflitos e aos desafios contínuos na recuperação do pós-guerra.

A crise econômica mais ampla do Sri Lanka em 2022, a reconstrução lenta e desigual e as ineficiências de governança local amplificaram essas questões.

Sivanathan Navindra, ex-membro do LTTE e guarda-costas do ex-chefe do LTTE Velupillai Prabhakaran, que esteve envolvido em atividades políticas após o conflito espera que as eleições possam levar ao progresso.

“A Democratic Tamil National Alliance (DTNA) é uma aliança política no Sri Lanka que representa a minoria étnica do Sri Lanka Tamil do país. Agora opera dentro da estrutura democrata e contestará as próximas eleições do governo local em maio”, disse Venthan à DW.

Os conselheiros serão eleitos para 340 conselhos em toda a ilha. Mais de 17 milhões de pessoas são elegíveis para votar.

Este seria o primeiro teste eleitoral para o atual governo liderado por Anura Kumara Dissanayake, uma vez que venceu as eleições presidenciais e parlamentares no último trimestre de 2024.

Os tâmeis lutam contra as garras de terra no Sri Lanka Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Editado por: Wesley Rahn