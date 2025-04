Os palestinos carregam o peso do pacote de Israel – DW – 04/03/2025

Israel continua a aumentar a pressão sobre Gaza. Na quarta -feira, o primeiro -ministro de Israel, Benjamin Netanyahudisse que as forças israelenses estavam estabelecendo um novo corredor de segurança entre as cidades de Rafah e Khan Younis na faixa do sul de Gaza.

“Nós somos Cortando a tirae estamos aumentando a pressão passo a passo, para que eles nos dêem nossos reféns “, disse Netanyahu.

Na quinta -feira, Hamas rejeitado Uma proposta israelense para um novo cessar -fogo e reiterou que eles apenas liberariam os 59 reféns restantes em troca da liberação de prisioneiros mais palestinos, um cessar -fogo duradouro e uma retirada israelense da Faixa de Gaza.

Enquanto isso, novas ordens de realocação israelense deslocaram cerca de 142.000 palestinos, incluindo aqueles que vivem em Rafah, entre 18 e 23 de março, a agência de socorro e obras das Nações Unidas para refugiados da Palestina no Oriente Próximo, ou UNRWAdeclarado em seu Relatório mais recente.

De acordo com Olga Cherevko, porta -voz do escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários (OCHA), mais de 60% de Gaza agora é considerado um “No-go“Zona por causa das ordens de evacuação israelense.

Greves militares também têm morto Pelo menos 1.042 palestinos desde 24 de março, disse o ministério da saúde do Hamas em Gaza nesta semana.

E depois de um mês de Bloqueio de ajuda humanitária de Israela agência de alimentos da ONU disse que nesta semana teve que fechar todas as suas padarias devido à falta de suprimentos.

Indo para a cama sem jantar em Gaza

Mohammed Al-Kurd, pai de 12 anos, disse à agência de notícias AP que seus filhos agora vão para a cama sem jantar.

“Dizemos a eles para serem pacientes e que traremos farinha de manhã”, disse ele. “Mentimos para eles e para nós mesmos.”

No entanto, de acordo com o órgão israelense encarregado dos assuntos palestinos, Obrigar Mais de 25.000 caminhões com 450.000 toneladas de ajuda entraram em Gaza durante o cessar -fogo entre janeiro e março.

O comunicado dizia que esse valor representava cerca de um terço do que havia entrado na faixa de Gaza durante os 15 meses de guerra.

A guerra de Israel contra Gaza começou depois que o Hamas, que é classificado como organização terrorista pelos EUA, UE e outros, realizou um ataque terrorista a Israel em 7 de outubro de 2023. Cerca de 1.150 pessoas foram mortas na época e 251 sequestradas. O Hamas ainda detém 59 cativos, 24 dos quais acredita -se estar vivo, depois que a maioria dos outros foi libertada em troca de prisioneiros palestinos como parte de acordos de cessar -fogo.

Guerra de retaliação de Israel contra Gaza Desde então, matou cerca de 50.000 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas de Gaza, que não diferencia civis e combatentes em nenhum de sua morte.

Embora esses números não possam ser verificados independentemente, organizações internacionais como a ONU consideram -as amplamente credíveis.

A maioria dos civis palestinos teve que fugir várias vezes devido a ordens de evacuação israelense Imagem: Eyad Bottom/AFP/Getty Images

‘A violência está causando uma perda de esperança’ em Gaza

Enquanto isso, a situação humanitária dos cerca de 2,3 milhões de palestinos na faixa costeira está ficando pior e pioras agências internacionais de ajuda alertaram nesta semana.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse em um declaração que “a retomada de hostilidades e violência está causando perda de esperança por todos os lados”.

“Não há mais gosto na vida”, disse Ihab Suliman, ex -professor universitário em Gaza, à agência de notícias AP nesta semana. “A vida e a morte se tornaram uma e a mesma para nós”, disse ele depois de fugir pela oitava vez.

Nicholas Orr, ex-deminer militar do Reino Unido, disse à agência de notícias AFP nesta semana que munição não explodida, ou UXO, matam cerca de duas pessoas por dia, principalmente crianças que pesquisam os escombros de edifícios bombardeados.

Dispositivos não explodidos representam uma ameaça para as crianças. Cerca de duas crianças morrem por dia, de acordo com Nicholas Orr, um deminer que acabou de voltar de Gaza. Imagem: Omar al-Qattaa/AFP/Getty Images

“Você pega isso e isso detona. Esse é você e sua família, e o resto do seu prédio”, disse ele.

No norte de Gaza, onde as batalhas terrestres se enfureceram por meses, “morteiros, granadas e muitas balas” são mais frequentes, enquanto em Rafah, onde os ataques aéreos eram mais intensos que o combate no solo, “seus projéteis de artilharia”, disse Orr.

Um deles custou Ahmed Azzam de 15 anos de Rafah.

“Estávamos inspecionando os restos mortais de nossa casa”, disse Azzam à AFP. “Eu não sabia que era explosivo, mas de repente detonou”, disse ele, causando “feridas graves nas duas pernas, o que levou à amputação de um deles”.

No entanto, devido a Israel Bloqueio de ajuda humanitária e falta de suprimento médico nos hospitais de Gaza, a prótese não está disponível.

O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu está abrindo caminho para os “planos de Gaza Riviera” de Donald Trump que vêem os palestinos reassentados para outros países? Imagem: Ilia Yefimovich/DPA/Picture Alliance

‘Gaza de desmoronamento’

“Não há declaração explícita (de Israel) que diz que estamos cortando a ajuda humanitária para forçar as pessoas a fugir, mas é uma suposição razoável”, disse Nathan Brown, professor de ciência política e assuntos internacionais da Universidade George Washington, à DW.

“Mas é claro, se você bombardear o território, force a população dentro da faixa de Gaza a se mover de um espaço para outro e depois interromper a ajuda humanitária, que faz com que o que Israel chama de um partida voluntária De Gaza, parece muito menos voluntário “, disse ele.

Pela primeira vez, o primeiro -ministro israelense Netanyahu, no domingo, declarou explicitamente na plataforma de mídia social X que “veremos a segurança geral na faixa de Gaza e permitiremos a realização do Plano Trump para migração voluntária. “

Em fevereiro, presidente dos EUA Donald Trump tinha dito que os EUA “possuiriam” Gaza e a transformariam em “Riviera do Oriente Médio“dizendo aos vizinhos árabes, acima de tudo Egito e Jordâniapara apreciar a população palestina. Isso foi amplamente rejeitadoe a ONU alertou que isso seria considerado uma limpeza étnica.

“O que estamos vendo muito explicitamente do escalão político israelense e até dos planos militares é que eles realmente querem colocar as bases e começar a se mover em direção ao Despopulação de Gaza“Amjad Iraqi, do International Crisis Group, uma organização global de prevenção de conflitos, disse à DW.

“Agora, tanto no ataque quanto na estratégia, o método é o mesmo”, disse o iraquiano, acrescentando que “é essencialmente a punição coletiva da população palestina em Gaza, pois também o veremos no Cisjordânia. “

Konstantin Eggert em Jerusalém contribuiu para este artigo.

Editado por: Rob Mudge