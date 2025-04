Minicurso para agricultores aborda qualidade e certificação de feijão — Universidade Federal do Acre

O Núcleo Avançado de Empreendedorismo e Tecnologia do Acre (NaveTech-AC), da Ufac, lançou o projeto de dominó em braile com figuras geométricas nesta sexta-feira, 11, no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre, em Rio Branco, com a realização do primeiro campeonato desse jogo.

A iniciativa foi desenvolvida em um módulo do projeto IOT (Internet das Coisas), ministrado pelo professor Rodrigo S. Sousa, do Instituto Federal do Acre (Ifac) e realizado no NaveTech-AC, coordenado pela professora Catarina Costa e pelo analista de tecnologia da informação Jair Figueirêdo.

A equipe que desenvolveu o jogo foi composta por Ana Maria B. Souza, José N.C. Neto, Luis Pedro M. Plese, Samuel C. Dias, Sérgio Brazil Júnior e Sthefany S. Ferreira. O dominó em braile é uma adaptação do dominó padrão, consistindo em 24 peças produzidas em impressora 3D, com acrilonitrila butadieno estireno (ABS, na sigla em inglês).

As peças pesam cerca de 13 gramas e, no lugar dos pontinhos pretos cavados, que representam os números de 1 a 6, estão os símbolos em braile, os quais estão dispostos na horizontal, acompanhados de uma figura geométrica com o número de lados correspondente ao numeral representado. Em cada peça existe uma cavidade para indicar a posição de leitura dos símbolos.