Ministério da Agricultura recolhe ‘sementes misteriosas’ que chegaram ao Acre por Correios

As pessoas que receberem os pacotes devem encaminhar à sede do Mapa, na Rodovia AC-40, no Segundo Distrito de Rio Branco. Sementes não devem ser plantadas nem jogadas no lixo .

CAPA: Ministério da Agricultura diz que ‘sementes misteriosas’ chegaram ao Acre e faz alerta — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre.

Assim como outros estados do país, o Acre começou a registrar os primeiros casos de recebimento das “sementes misteriosas”. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em Rio Branco informou que já recebeu quatro amostras das sementes. Em todo o país, mais de 140 amostras já foram coletadas e estão sob análise em Goiás.

O Mapa alerta que as sementes podem conter algum tipo de contaminação e orientam que as pessoas que receberem os pacotes devem encaminhar à sede do órgão, na Rodovia AC-40, no Segundo Distrito de Rio Branco. No caso dos moradores do interior do Acre, quem vai recolher as amostras é o Instituto de Defesa Agropecuária do Acre (Idaf).