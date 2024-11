Ministro da Defesa russo visita Coreia do Norte – DW – 29/11/2024

O padre Don Bruno, da Itália, encantou as redes cantando e dança do Mamma María, um hit dos anos 80 durante um casamento. – Foto: @giadajade4/TikTok

Ideia por acaso

Em entrevista a um jornal local, Don contou de onde surgiu a inspiração para o momento.

“Um dia que me ocorreu naturalmente concluir o rito com esta música tocando em um toca fitas. Tudo foi então amplificado pelas redes sociais e achei importante continuar a comunicar o Evangelho através de uma mensagem simples, para entrar no coração das pessoas”, explicou.

Em um outro vídeo, compartilhado no YouTube há 10 anos, a cena se repete. Ele já era famoso naquela época!

Internet amou

Nos comentários da postagem, vários seguidores amaram a maneira que Don comunica o evangelho.

“Isso foi um fenômeno, quero sempre encontrar um Don Bruno quando for à igreja”.

Outro, destacou que o momento de adorar a Deus também pode envolver descontração.

“É parecido com um culto cristão que se canta e dança. É tudo para Deus, em sua honra e nome!

Cantou no The Voice

A paixão de Bruno pela música é antiga. Padre há 37 anos, em 2023 ele participou do programa The Voice Sênior e teve a chance de fazer um dueto com Ricchi e Poveri, jurados da atração.

Na ocasião, não avançou na competição, mas ficou marcado pelo seu amor pela arte e autenticidade.

“Desde pequeno sempre cantei e era incrível. Sou sacerdote há 37 anos, não me arrependo e estou muito feliz por sê-lo. Com as pequenas imagens dos Santos que guardo no breviário, entre Santa Inês e Madre Teresa de Calcutá , tenho também o autógrafo dos Ricchi e Poveri que lhes pedi em 1977 durante um concerto em Rovigo”, disse na época.

Assista ao vídeo do padre dançando Mamma María no casamento:

No The Voice Sênior ele também mandou bem, mas não foi em frente na competição:

Na competição, realizou o sonho e fez um dueto com Ricchi e Poveri!