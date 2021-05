Ministro diz que Enem 2021 pode ser ‘em outubro, novembro’

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou nesta sexta-feira (14) que a o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não será suspenso neste ano. Segundo ele, as provas devem ocorrer entre outubro e novembro. A declaração foi dada durante a inauguração de Centro de Ensino Infantil na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí.

Na quinta–feira (13), despachos internos obtidos pelo G1 mostraram que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) havia marcado as provas para 16 e 23 de janeiro de 2022. No entanto, ministro afirmou que os documentos são conversas de bastidores.

“Foi um documento em que se discutia. Está tudo previsto. Tudo indica que lá para outubro, novembro. A data vai ser verificada de acordo com o andamento da pandemia”, disse Ribeiro.

Durante a inauguração, o ministro citou temas como os desafios do MEC na pandemia, corrupção em verbas escolares e falou sobre o desejo de tornar o ensino público uma referência. É a primeira vez que ele visita o estado.

Ribeiro está em Santa Catarina desde a noite de quinta-feira (13), quando se reuniu com líderes políticos e religiosos da região em um jantar. Na agenda da tarde desta sexta, o ministro vai até Saudades, no Oeste, onde visita a creche onde um jovem de 18 anos matou cinco pessoas na semana passada.

Durante a noite, o governador Carlos Moisés (PSL), encontrou Ribeiro e fez o pedido para a construção de mais três escolas cívico-militares em Santa Catarina. A solicitação é para que sejam incluídas unidades em Lages, na Serra, Camboriú, e Jaraguá do Sul, no Litoral, nesse modelo. Atualmente, o Estado tem sete escolas nesse modelo.