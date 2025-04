Ministros da UE para se encontrarem como mercados globais que tomam – DW – 04/07/2025

russo A estrela Alexander Ovechkin alcançou algo que parecia impossível apenas alguns anos atrás; O homem conhecido como “Great 8” quebrou o recorde de 894 gols da Liga Nacional de Hóquei de Wayne Gretzky (NHL), de 894 gols.

O objetivo NHL. Ovechkin foi celebrado como um herói – não apenas pelos fãs de suas capitais de Washington, mas por Hóquei no gelo Fãs de toda a América do Norte e além. Não havia escassez de parabéns, inclusive da NHL Top Brass, e o homem cujo registro ele está pronto para quebrar, Wayne Gretzky.

“Para ser sincero com você, quando eu estava amarrando o disco, ainda não posso acreditar”, disse Ovechkin depois. “Foi tão emocional. Uma noite tão boa. Mas isso é algo mais louco. Provavelmente vou precisar de alguns dias, talvez algumas semanas, para perceber o que significa ser o número 1?

No entanto, alguns ficam irritados ou até perturbados por toda essa aplausos. Para Ovechkin é um ala esquerdo – mas apenas no gelo. Mais de três anos depois Vladimir Putin lançou sua guerra de agressão na Ucrânia vizinhaA imagem do perfil do Instagram de Ovechkin continua sendo uma foto dele sorrindo ao lado do presidente russo.

A foto do perfil do Instagram de Alexander Ovechkin continua sendo um deles com o presidente russo Vladimir Putin Imagem: @AleksandrovechkinOfficial/Instagram

A NHL ‘metaforicamente encolhe seus ombros’

É algo que estraga alguns, como jornalista de hóquei canadense aposentado e emissora internacional Paul Romanuk.

“Imagine por um momento se um jogador da NHL como a foto do perfil de mídia social de Sidney Crosby da NHL era ele com o braço em volta Harvey Weinstein ou Jeffrey Epstein – Você pode imaginar a indignação? A liga ordenaria que ele derrubasse imediatamente. A reação nas mídias sociais estaria fora da escala “, disse Romanuk ao DW em uma recente chamada de zoom.

“E, no entanto, você pode ter esse grande jogador de hóquei lado a lado, com um ditador travando uma guerra em um país inocente como a Ucrânia-e o NHL metaforicamente encolhe seus ombros”.

A foto do perfil não é de forma alguma única, com Ovechkin recebendo crédito por ter lançado o “PutInteam” em 2017 para apoiar o presidente em sua campanha de reeleição de 2018.

O apoio público de Ovechkin a Putin realmente colocou a NHL em uma posição difícil e, na maioria das vezes, a liga foi de lábios fechados, além de um comunicado divulgado logo após o início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022.

A NHL condena a invasão, preocupada com os jogadores

“A Liga Nacional de Hóquei condena a invasão da Ucrânia pela Rússia e exorta uma resolução pacífica o mais rápido possível. Eficaz imediatamente, estamos suspendendo nosso relacionamento com nossos parceiros de negócios na Rússia e estamos fazendo uma pausa em nossos sites de mídia social e digital russos”, disse a liga.

Ao mesmo tempo, expressou preocupação com o “bem-estar dos jogadores da Rússia, que jogam na NHL em nome de seus clubes da NHL e não em nome da Rússia.“

Alexander Ovechkin sempre orgulhosamente representava a Rússia no gelo – até uma proibição de IIHF sobre a invasão da Ucrânia do país na Ucrânia Imagem: Laci pernyi/iMer

O próprio homem também permaneceu de boca fechada sobre a invasão. DW tentou alcançá -lo através das Capitais de Washington para comentar, mas não recebeu resposta. Ovechkin comentou apenas uma vez, um dia após Putin lançar a invasão, em 24 de fevereiro de 2222.

Perguntado por um repórter que cobre as capitais de Washington se ele ainda apoiava Putin Apesar da invasão, Ovechkin respondeu: “Bem, ele é meu presidente”.

Ele pediu a paz, mas se recusou a criticar a ação militar de Moscou.

“Por favor, não mais guerra. Não importa quem está na guerra – Rússia, Ucrâniapaíses diferentes “, disse ele.

Em seu comunicado, a NHL também expressou preocupação com seus jogadores russos e suas famílias, que, segundo ele, foram colocados em “uma posição extremamente difícil”.

De acordo com um 2022 New York Times Artigo, estava preocupado com sua família na Rússia, que fez Ovechkin decidir contra mudar sua foto do perfil do Instagram. Isso foi rejeitado pelos críticos que argumentam que não houve evidências da retaliação do regime de Putin contra as famílias de atletas críticos da guerra.

Holkey Hall of Famer um crítico franco

Desde então, Ovechkin continuou jogando e colocando pontos, incluindo muitos gols para as capitais. Mas o “elefante” na sala, como Romanuk chama, dificilmente foi mencionado na mídia norte -americana – algo que também fica no craw do goleiro do Hall of Fame Hall of Fame, Dominik Hasek.

“A Rússia está cometendo os crimes mais terríveis, incluindo o genocídio contra crianças ucranianas”, disse Hasek, ex -goleiro da equipe nacional tcheco, ao DW em comunicado escrito.

“E como todo cidadão é um anúncio para as ações de seu país, esse cidadão russo Ovechkin é atualmente um anúncio enorme para a agressiva guerra russa e outros crimes russos”.

Dominik Hasek, visto aqui tocando para Spartak Moscou, é um membro do Hall da Fama do Hóquei em Toronto e do Hall da Fama IIHF Imagem: IMAGO

Popular entre os fãs

Muitos fãs, porém, parecem estar dispostos a dar a Ovechkin o benefício da dúvida. Quando a DW pediu a um grupo aleatório de fãs da América do Norte para seus pensamentos, o apoio ao jogador de hóquei, que é sem dúvida um dos grandes nomes de todos os tempos, foi unânime.

A maioria disse que em um mundo particularmente problemático que só queria assistir ao seu esporte favorito, sem envergonhado pela política. Observou -se que, nos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia parecia muito longe. Outro apontou para o fato de que, além da foto do perfil Insta de Ovechkin, até onde ele sabia, o jogador não havia apoiado publicamente publicamente a guerra de Putin.

“Enquanto a NHL optar por celebrar o Great 8 por suas realizações, também devemos. Putin é responsável por Putin, não Ovechkin”, disse ele.

O jogador vs. suas opiniões políticas

Hasek, por exemplo, certamente não estará comemorando sempre que Ovechkin quebra o recorde.

“Se eu aplaudisse o registro de alguma forma, estaria contribuindo para esse anúncio para uma guerra responsável por um grande número de vidas humanas (perdidas)”, disse Hasek.

Romanuk não pode dizer o suficiente sobre as habilidades e a carreira de Ovechkin.

“O fã de hóquei em mim tem uma grande admiração por suas realizações como jogador. Acredito que ele é o maior goleador puro da história do jogo”, disse ele.

Mas como Hasek, a ex-emissora, que chamou centenas de Jogos de Hóquei na NHL e internacional ao longo de sua carreira, não estará criando um copo sempre que Ovechkin obtém esse gol recorde.

“A resposta curta é não. Não tenho respeito pela pessoa e por suas opiniões políticas e com quem ele escolhe se alinhar. Estarei balançando a cabeça e (pensando) ainda não entendo por que a NHL ficou e recebeu um encolher de ombros coletivos para o povo ucraniano e o elefante na sala, que é o apoio de Alexander Ovechkin de Vladim.

