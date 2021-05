Monitorado é executado com 8 tiros enquanto jogava bingo na praça da Cidade Nova

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Leonir Lino Fernandes Júnior, de 24 anos, foi executado com oito tiros em via pública na noite deste sábado, 22. O crime aconteceu na rua Nossa Senhora da Conceição, na praça do bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia ao ac24horas, Leonor estava na praça jogando bingo e olhando os amigos jogar futebol, quando homens não identificados chegaram em um veículo Fiat Uno, de cor vermelha, um dos criminosos desceu do carro e efetuou oito tiros que atingiram várias partes do corpo do jovem. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que presenciaram o crime, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, Leonir já se encontrava morto.

A área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística. Policiais militares fizeram patrulhamento na região e encontraram o veículo usado no crime abandonado nas proximidades da 4ª Ponte. Os criminosos não foram presos.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.