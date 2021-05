Policial Federal acusado de matar própria filha será reconduzido ao cargo por decisão judicial

Por meio da portaria n° 228, publicada no Ministério da Justiça, na última quarta-feira (19), o policial federal Dheymersonn Cavalcante será reintegrado ao cargo.

O policial é acusado pela morte da filha, Maria Cecília, de 2 meses, ele tinha sido demitido em dezembro do ano passado, por alegação de abandono de cargo.

Relembre o caso

O agente federal e a mãe dele, Maria Gorete, são acusados pela morte da pequena Maria Cecília, de 2 meses, filha dele, que morreu por broncoaspiração logo após ter ingerido leite, em março de 2019.

O processo contra o casal destaca que foi dada uma dose maior de leite do que a criança suportava. Ambos se tornaram réus no processo em junho do ano passado e respondem por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ainda em 2019, o policial foi preso após ficar algum tempo foragido, já que estava com a prisão preventiva decretada pela morte da filha.

Porém, ele foi solto logo depois após a defesa comprovar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tinha julgado um pedido de habeas corpus.