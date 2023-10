Moradora do Acre, atriz Kika Sena representa o estado em Documentário sobre pessoas trans no Brasil

Filme Pajubá é dirigido por Gautier Lee e tem roteiro assinado por Hela Santana

A atriz e diretora de teatro Kika Sena está participando do documentário Pajubá, que traz depoimentos de pessoas trans das cinco regiões do país. Alagoana, Kika adotou o Acre como sua terra e é a representante do estado no filme. A artista é uma das 28 pessoas trans entrevistadas na obra.

“Acho muito importante trazer esse olhar pras vivências do Norte e Nordeste do país. A gente precisa se ver representado nas telas pra poder criar um imaginário que nos caiba, que seja possível pra nós. E Pajubá traz essa representatividade positiva”, comenta Kika Sena.

Autora e roteirista do filme, Hela Santana é escritora negra, trans e baiana, radicada em São Paulo, e é uma das responsáveis pela escolha do elenco que faz parte do documentário. “Tive a honra de escrever para Kika em Histórias (im)Possíveis, que a consagrou como a primeira atriz trans a protagonizar uma série na TV aberta, e sou grande admiradora de seu trabalho aclamadíssimo no longa “Paloma”. Kika tem um discurso muito próximo ao que queremos abordar em Pajubá então acreditamos que seja um belo casamento essa parceria”, conta.

Pajubá é dirigido por Gautier Lee, cineasta negra, angrense e não-binária, e que tem um desafio nas mãos, que é entrelaçar essas histórias e colocar na tela do cinema. “Pajubá representa a pluralidade do nosso país. O Brasil é um país praticamente continental, somos a maior parte da América do Sul e também uma grande parte da América Latina. E a gente está tentando traduzir isso dentro do nosso recorte de vivências, pessoas e cultura trans. Queremos realmente mostrar que existe cultura e existe história trans em todas as partes desse país. A gente quer acima de tudo celebrar isso, celebrar que existe! Celebrar que há adversidade dentro da adversidade, que temos pessoas negras, brancas, indígenas, que são políticos, que são chefes de cozinha, que são influencers, que são dançarinos, que são educadores, que são autores, que são tudo isso”, explica.

Os desafios de Pajubá

Hela Santana é roteirista da antologia de Histórias (Im)possíveis e Encantado’s, além de ser consultora de diversidade da novela Elas por Elas, nova novela das 18h, da TV Globo. Já Gautier Lee, está à frente dos roteiros das segundas temporadas das séries De Volta aos 15, da Netflix, e Auto Posto, do Comedy Central. Para o documentário Pajubá, foi necessário fazer algumas adaptações na rotina criativa. Após uma temporada de sucesso em trabalhos com ficção e que tiveram grande repercussão nacional, tanto Hela, quanto Gautier estão focadas nas gravações de Pajubá, que devem levar um mês.

“Tem sido uma loucura muito divertida tudo isso. Agora me vejo prestes a realizar meu primeiro projeto autoral, com Pajubá, que vai para um lugar narrativo muito diferente do que estou acostumada a fazer nos últimos anos. Então, acho que há de certa forma a tranquilidade de também entender esse processo como parte do meu aprendizado e formação profissional. Tudo é muito novo, mas estou acompanhada de uma equipe tão apaixonada pelo filme quanto eu, e isso tem sido um conforto nas horas em que a ansiedade aperta”, conta Hela Santana.

Desenvolver um projeto documental tem sido também um desafio para Gautier Lee. “Tenho estudado bastante, tanto a linguagem documental, como as referências que eu estou pensando para esse projeto, também as referências que Hela trouxe desde o primeiro momento. Uma das questões mais difíceis que ao se fazer um filme pra mim, independente do gênero, o maior desafio, enquanto diretora, é fazer com que a equipe esteja fazendo o mesmo filme. Então, eu tenho estudado muito pra isso. É complexo, porque eu preciso entrar de cabeça na linguagem documental, enquanto ao mesmo tempo eu to fazendo um projeto completamente diferente, que é ficção, que eu também estou dirigindo. Daí eu fico nesses pulos entre pensar documentário, pensar ficção e assim por diante.”

Buscando ter diversidade na obra, a equipe de Pajubá é composta majoritariamente por pessoas trans e negras. O documentário é dirigido por Gautier Lee, com roteiro de Hela Santana e produçãoexecutiva de Rubian Melo e Aline Fontes. A obra está prevista para ser lançada em 2024.

A obra cinematográfica “Pajubá” foi contemplada no Edital de Concurso FAC Filma RS, e tem apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura – Pró-cultura RS FAC, Lei nº 13.490/10 SEDAC nº 01/2022.