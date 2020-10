Moradores da Vila Custódio Freire manifestam apoio a Tião Bocalom

Com intensificação das visitas e diálogos para ouvir a população de Rio Branco, além da explanação de diversos projetos, a candidatura de Tião Bocalom (Progressistas) ganha cada vez mais adesão popular. Em visita a diversos ramais e outros pontos da Vila Custódio Freire, os moradores da comunidade manifestaram apoio irrestrito a ele e apresentaram diversas demandas ligadas a infraestrutura, saneamento básico, fornecimento de água e apoio para a produção na área rural.



Nos diálogos, ele afirmou que dará o apoio do município para garantir a trafegabilidade dos dois mil quilômetros de ramais durante todo ano, com obras de manutenção durante o verão e o inverno, reassumindo a responsabilidade da infraestrutura desses locais, ofertando assistência técnica e mecanização agrícola nas comunidades e trabalhando na busca de uma estação de tratamento de água e esgoto para que as famílias sejam totalmente atendidas.

Apesar de votar pela primeira vez neste ano, o jovem Antônio Michael da Costa, 16 anos, afirmou que escolheu votar em Bocalom por achar o Plano de Governo é o mais completo. “Analisei todas as opções e para mim ele é a melhor, o mais preparado. Ele veio aqui saber como a gente vive, os problemas que afetam a gente e soube como isso pode ser resolvido. Ninguém nunca mostrou essa atenção que ele tem”.

Para o prefeiturável, manifestações como as recebidas nas várias visitas na região motivam ainda mais todo o esforço para trabalhar em prol da população. “Aqui, o abandono e a falta de atenção com essas pessoas são extremamente visíveis, saltam aos olhos. De mãos dadas e ao lado desse povo tão aguerrido e sofrido, farei uma gestão participativa que gere resultados concretos para melhorar a vida não só nesta comunidade como em todos os bairros de Rio Branco”, disse ele.

Também moradora da vila, Delva Santos de Almeida, afirmou que sempre votou em Bocalom por ele possuir uma trajetória íntegra como agente público ao longo dos 40 anos de carreira. “Ele é uma pessoa que a gente pode confiar. Foi prefeito três vezes, secretário e diretor da Emater com um trabalho que deu bons resultados. A gente vê que ele sempre trabalhou honestamente, nunca houve uma denúncia de alguma coisa, e nunca abandonou os que mais precisam. Ele é bom”.