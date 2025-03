Moraes critica Starlink e fala em ameaça à soberania – 11/03/2025 – Poder

O Presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Mike Johnson, durante uma conferência de imprensa em Capitole, em Washington, em 11 de março de 2025. ANNA MONEYMAKER / AFP

A Câmara Americana de Representantes Republicanos adotou, na terça -feira, 11 de maio, um texto orçamentário provisório para adiar a perspectiva de uma paralisia do Estado Federal, o famoso desligamento. O texto, aprovado com 217 votos para e 213 votos contra, agora está indo para o Senado, onde terá que ser votado antes do prazo final na noite de sexta -feira à noite.

Em vista de sua curta maioria, os republicanos da Câmara dos Deputados estavam avançando no segmento de barbear, mas seu líder, Mike Johnson, havia publicado seu otimismo antes da votação. “Podemos fazer isso do nosso lado”sem a ajuda dos votos democratas, ele garantiu, enquanto chamava a oposição a ser “Responsável” e votar a favor da proposta dos republicanos.

Um único democrata finalmente se juntou aos republicanos, enquanto o chefe da minoria democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, havia dito que nenhum votaria a favor do texto, qualificado como um ataque como um ataque “Em veteranos, idosos e famílias”devido a cortes previstos em certas despesas públicas.

Após a votação, Mike Johnson denunciou em comunicado o fato de que, segundo ele, os democratas eram “Pronto para tocar o relógio no financiamento do governo, em uma tentativa vã de bloquear o programa” America First “” De Donald Trump.

“Sem dissidência”, disse Trump

Diante do risco de ver alguns republicanos votar e falhar no texto, Donald Trump envolveu pessoalmente e chamou potenciais refratários no telefone. No sábado, ele já havia lançado um aviso para eles: “Sem dissidência”.

Com a queda de estoques e o crescente medo de recessão, Donald Trump enfrenta os primeiros ventos opostos de seu segundo mandato em questões econômicas. E ele sabe que uma paralisia do estado federal não faria nada. O Congresso tem até meia -noite durante a noite de sexta a sábado para adotar um orçamento temporário.

Se não pudesse, centenas de milhares de funcionários públicos estarão desempregados, sem pagamento. O tráfego aéreo será interrompido, como o pagamento de certos auxílios alimentares a famílias de baixa renda, entre outras consequências. Uma situação em risco que Donald Trump gostaria de evitar um mês e meio após seu retorno à Casa Branca.

O republicano certamente se lembra que, durante seu primeiro mandato, uma disputa com os democratas no financiamento da construção de seu muro na fronteira com o México causou paralisia parcial do estado federal por trinta e cinco dias.

Um “cheque branco” em almíscar

Diante da perspectiva de um novo desligamento, republicanos e democratas rejeitam a falha. “Os democratas odeiam tanto o que o presidente Trump apoia e o que o povo americano apóia, que estão prontos para paralisar nosso governo”disse a republicana eleita Lisa McClain em uma entrevista coletiva antes da votação.

O democrata Rosa DeLauro, pelo contrário, denunciou um texto que “Vai machucar os americanos trabalhando duro”especialmente na questão da habitação. “Este cheque branco para o bilionário não eleito Elon Musk não reduz os custos para encontrar acomodações e, em vez disso, sabre mais de US $ 700 milhões em subsídios para os aluguéis de baixa renda e trabalhadores”disse o funcionário eleito em comunicado.

Porque o risco de paralisia orçamentária chega contra um pano de fundo de cortes claros nos gastos públicos americanos, realizada sob a égide de Elon Musk. O chefe notavelmente Tesla e SpaceX é o chefe de uma comissão com eficiência do governo (DOGE), que embarcou, com a aprovação de Donald Trump, no desmantelamento de várias agências governamentais e a demissão de dezenas de milhares de funcionários públicos.

