Motoboy que deu carona a Bruno Mars conta como foi a sensação; ele é brasileiro

Em mais de um mês de Brasil, o cantor norte-americano Bruninho é praticamente um brasileiro. A última de Bruno Mars foi pegar carona com um motoboy, que emocionadíssimo, não conseguia parar de sorrir sobre o inusitado da situação.

“Do nada, eu estava andando de moto e o Bruno Mars me pediu pra dar um rolê”, afirmou o motoboy Raphael Dias Santana, no bairro de Cachoeirinha, em Belo Horizonte, ao jornal O Tempo. “Ele me cumprimentou, brincou, conversou, montou na moto e fez uma dancinha.”

O motoboy contou que “não entende nada” de inglês, mas havia um assessor que fazia as traduções. A intenção de Bruno Mars era andar pelo bairro, mas os fãs chegaram antes do rolê e, aí não aconteceu. O cantor queria que toda a cena do passeio fosse registrada em vídeo.

Vídeo sensação

O vídeo de Raphael dando carona para Bruno Mars é curto. Foi gravado por fãs que se surpreenderam com a situação e estavam em um carro próximo à moto.

Emocionados em ver de perto o artista, os fãs gritavam e vibravam com o fato de ele estar ai tão acessível.

Também se entusiasmaram quando perceberam que poderiam tirar fotos e fazer vídeos com o cantor , que veio na direção dos admiradores.

Identidade e CPF

No fim da turnê pelo Brasil, Bruno Mars emitiu uma carteira de identidade nacional (CIN) gigante para chamar de sua. Mais do que merecido. O artista levantou o “documento”, exibiu, e postou nas redes sociais.

“Bruno Márcio merece todo nosso carinho!”, disse o perfil do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Os bastidores da produção da carteira também são mostrados no vídeo postado pelo artista.

Na carteira de identidade, o americano tem o nome traduzido, e em “nacionalidade”, leia-se: “brasileiro por amor”.

Ele se supera sempre, Bruno Mars pediu carona para o motoboy Raphael, de BH, e o rolê viralizou. O vídeo mostra a surpresa do rapaz: “Fez dancinha”. Foto: O Tempo

Carteira de identidade de Bruno Mars emitida no Brasil…

Momento em que o motoboy Rafael conta sobre a emoção de ter um passageiro tão especial:

Veja toda a sequência em que Bruninho pega carona com o motoboy:





