Motociclista é esmagado por caminhão pipa em Rio Branco

Uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta tirou a vida do motociclista Werlisson Souza da Silva, de 29 anos, na manhã desta sexta-feira, 15, no cruzamento da rua Boaventura com a travessa Alvorada, no bairro Vitória, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Werlisson trafegava em uma motocicleta modelo Honda Titan, 160, de cor preta, placa QLX-8012, no sentido centro-bairro, quando ao fazer o cruzamento da rua Boaventura e travessa Alvorada, colidiu contra um caminhão pipa, de cor branca, placa GXM-1623, que trafegava no sentido bairro-centro, que fez uma conversão à esquerda na entrada da travessa Alvorada.

Com o impacto Werlisson parou debaixo do caminhão e foi esmagado pelas rodas do veículo. O motorista do caminhão permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo motociclista que já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pela Pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. A moto foi removida por um guincho ao pátio do Departamento de Trânsito.

Com informações de Ac24horas