Motorista age rápido e resgata estudantes de ônibus em chamas

No dia seguinte às eleições parlamentares de Hamburgo no domingo, 2 de março, o otimismo cauteloso deveria ser sentido no Partido Social Democrata (SPD) sede em Berlim. “O resultado nos fez sorrir”, disse Saskia Esken, co-presidente do partido.

O SPD ganhou 33,5% do Vote em Hamburgoque foi mais do que o dobro de seu 23 de fevereiro eleição federal resultado de apenas 16,4%. Esse foi o pior resultado das eleições federais do SPD desde 1887 – quando ainda era chamado Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. O Bundestag A eleição reflete uma tendência deprimente e de décadas para o partido.

A participação de 25,7% no SPD nas últimas eleições federais da Alemanha em 2021, agora parece ter sido uma anomalia. Naquela época, as pesquisas de opinião também colocaram o partido em 15% em meses. Seu retorno surpreendente foi devido a erros cruciais por seu principal concorrente, o centro-direita Partido Democrata Cristão (CDU). Aqueles no SPD posteriormente descreveram assim: “Pensamos que havíamos vencido – mas foi só que os outros haviam perdido”.

Como o partido político mais antigo da Alemanha poderia ter aterrissagem nessa crise? Afinal, foi um dos dois principais partidos que produziu importantes chanceleres alemães; desempenhou um papel decisivo na formação do Política Oriental e outros marcos na Alemanha do pós -guerra.

O Peter Chestecher do SPD ganhou o lançamento em Hamburgo Imagem: Andreas Gora/Picture Alliance

Perdas em todas as direções

Alguns detalhes sobre a eleição federal de fevereiro revelam as realidades atuais do SPD. Ele recebeu o maior número de votos (20%) de pessoas com mais de 60 anos, mas apenas 12% de pessoas mais jovens entre 18 e 34 anos.

O partido perdeu cerca de 1,7 milhão de seus eleitores para os partidos da União Conservadora – a União Democrática Cristã (CDU) e o União Social Cristã (CSU)bem como 720.000 para a extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD). Um milhão de ex -eleitores do SPD mudou para o Partido esquerdo e o novo partido Sahra Wagenknecht Alliance (BSW). A eleição foi evidentemente um sangue em muitas direções.

SPD: Não é mais um partido dos trabalhadores?

Os eleitores alemães sentem claramente que suas preocupações com empregos e imigração não estão sendo levadas a sério. Em uma análise do Instituto de Pesquisa de Opinião Infratest-Dimap, apenas 14% dos alemães acreditam que o SPD pode criar com competência política de asilo e refugiados, enquanto 52% dizem que está negligenciando os interesses dos trabalhadores.

A pesquisa Infratest-Dimap mostra que 55% dos entrevistados dizem que sentem que o SPD se importa mais com os desempregados do que aqueles que trabalham duro e ganham pouco dinheiro.

“Demos a impressão de que aqueles que não trabalham-ou apenas ocasionalmente vão trabalhar-são mais importantes para nós do que aqueles que trabalham. E isso é fatal para um partido social-democrata”, disse o presidente do SPD de longa data Sigmar Gabriel na televisão pública Ard Após a eleição federal.

O resultado da eleição pode ter sido profundamente chocante para o SPD – mas não houve demissões. O co-presidente do partido, Lars Klingbeil, rapidamente estendeu seu poder-ele agora também dirige o grupo parlamentar do partido no Bundestag.

Desde a eleição, o mantra do SPD deve permanecer juntos durante a próxima etapa, o que provavelmente o verá no governo como parceiro júnior da União Conservadora (CDU/CSU).

No entanto, alguns membros decepcionados do SPD estão questionando o valor de uma nova coalizão com os conservadores. Seria a Quarta Aliança do Governo do SPD com a CDU/CSU desde 2005, e o partido surgiu enfraquecido a cada vez.

Renovar e governar simultaneamente

O co-líder do SPD, Klingbeil, está prometendo restabelecer a identidade do partido nos próximos anos como o “Partido do Povo da Centro-Libete”. Ele diz que haverá uma “renovação de programa, organização e equipe”.

No entanto, a ascensão da extrema direita e da situação política global significam que o SPD não tem tempo para retirar e se reagrupar: “A política alemã tem a tarefa de fortalecer a Europa durante essa fase histórica. E para isso, é necessária uma social -democracia capaz de atuar”, disse Klingbeil. “Devemos ter sucesso, devemos assumir a responsabilidade por este país”.

O SPD sobreviveu a disputas exaustivas entre suas asas esquerda e conservador há décadas. Muitos líderes do partido caíram ou renunciaram, exasperados. Só está sob a liderança de co-líderes Saskia Esken e Lars Klingbile chanceler Olaf Scholzque o partido conseguiu fechar suas fileiras.

Desde a eleição federal, os debates internos dos social -democratas se intensificaram. A ala esquerda está alertando contra fazer muitas concessões durante as negociações da coalizão. Esse aviso deve ser levado a sério – afinal, os próprios membros do SPD acabarão por votar no acordo de coalizão.

De uma associação de trabalhadores a um grande partido político – 150 anos do SPD Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O que separa a CDU/CSU e o SPD?

Existem diferenças essenciais entre a CDU/CSU e o SPD. Em primeiro lugar, sobre onde obter os bilhões de fundos necessários para o exército da Alemanha e para reformar a infraestrutura doente. É importante para o SPD que os fundos não tenham a custa dos gastos sociais.

A CDU/CSU provavelmente sentirá pressão considerável. Ele precisa do SPD ingressar em um governo de coalizão, pois descartou uma aliança com a extrema-direita.

A delegação do SPD pode, assim, apresentar propostas – e aumentar o preço político de uma coalizão do governo com o partido. Afinal, se eles não agradarem aos membros do partido – que finalmente votarão no acordo de coalizão – Saskia Esken e Lars Klingbeil também serão rapidamente história.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

Enquanto você está aqui: toda terça -feira, os editores da DW controlam o que está acontecendo na política e na sociedade alemãs. Você pode se inscrever aqui para o boletim informativo semanal de e -mail Berlin Briefing.