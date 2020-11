Motorista de aplicativo reage assalto e mata um dos assaltantes em Rio Branco

O jovem Andercley Lima de Oliveira, de 19 anos, foi morto com três tiros ao tentar assaltar um motorista de aplicativo, na madrugada deste domingo (8), na rua Mangueiral, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Andercley e um comparsa identificado apenas como Marquinhos, em posse de um simulacro (arma de brinquedo), acabaram rendendo um profissional de aplicativo, que estava armado com uma uma pistola 9mm e reagiu realizando 4 tiros contra os bandidos, sendo que acertou Andercley três vezes.

O criminoso foi ferido com um tiro no rosto e dois no peito. O comparsa, ao ver seu amigo alvejado, fugiu correndo para não ser morto. Após a ação, o motorista abandonou o veículo que usava e fugiu do local.

A Polícia Militar chegou a ser acionada e, ao chegar na rua Magueiral, encontrou Andercley morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas só pode atestar a morte do assaltante.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo do assaltante foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

O ocorrido será investigado pela Polícia Civil de Rio Branco. O motorista de aplicativo já foi identificado pela polícia e deve se apresentar nas próximas horas com um advogado, para prestar depoimento e esclarecer os fatos.