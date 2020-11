Candidato a vereador morre após cair de ponte no interior do Acre

O candidato a vereador Sebastião Bezerra de Moura (PSD), de 60 anos, morreu após se desequilibrar e cair da ponte sobre o Riozinho, na zona rural do município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o candidato saia da cidade e iria participar de uma atividade política na Comunidade Terra Alta com um grupo de mais quatro pessoas em motos.

Ao passar pela ponte que dá acesso à comunidade, o candidato se desequilibrou e caiu de uma altura de 12 metros. Na queda, a vítima bateu o maxilar e as costas sobre o solo e também apresentava sangramento ativo no ouvido e na boca, com uma grande dificuldade de respirar.

Amigos resgatam Sebastião e pediram ajuda a um veículo de resgate do Corpo de Bombeiros que já havia sido comunicado do acidente e se dirigia ao local para fazer o salvamento.

Segundo socorrista do Corpo de Bombeiros, o homem ainda estava vivo quando encontrou com a guarnição de salvamento, mas no caminho teve um ataque cardíaco, mas a equipe não conseguiu reanimá-lo.

O corpo do candidato foi levado ao hospital do município de Xapuri para atestar a morte e ser encaminhado a Rio Branco, para passar pelos exames cadavéricos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, que passará a investigar o caso.