Motoristas de ônibus interditam entrada da Câmara a favor do envio de R$ 2,4 milhões

Diversos motoristas interditaram na manhã desta quinta-feira, 10, a entrada da Câmara de Vereadores de Rio Branco, localizada na rua 24 de Janeiro, no bairro Seis de Agosto.

Os motoristas ficaram estacionados com os ônibus durante 40 minutos, mas ao descobrir que a sessão ocorria no formato on-line devido à pandemia da Covid-19, acabaram por se dispersar do local.

A interdição ocorre em meio a uma tentativa de pressionar os vereadores a votarem a favor do Projeto de Lei (PL) enviado pela Prefeitura à Câmara de Rio Branco que destina R$ 2,4 milhões as empresas de transporte coletivo, em virtude da crise causada pelo novo coronavírus.

Na sessão on-line desta quinta-feira, 10, os vereadores: Jakson Ramos e Rodrigo Forneck, ambos do PT, Lene Petecão e Anderson Sandro, ambos do PSD, João Marcus Luz, Jarude e Célio Gadelha, ambos do MDB, Dankar (PROS), N. Lima (Progressistas), Juruna (Avante) e Artêmio Costa (PL), se manifestaram contra a aprovação do PL, que deu entrada nesta quarta-feira (09).

Ao ac24horas, o presidente da Câmara de Rio Branco, Antônio Morais (PSB), que se encontrava na Casa durante o protesto, não quis se manifestar acerca do ocorrido.