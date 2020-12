Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul tem 24 internações por Covid-19

Pelo menos 15 pessoas com sintomas de infecção pelo novo coronavírus procuraram o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, localizado no Vale do Juruá, na noite dessa quarta-feira (9).

Já nesta quinta-feira, dia 10, há 24 pacientes internados na unidade hospitalar, sendo 6 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foram registradas 5 altas nas últimas horas.

Ontem (9), eram 27 internados, sendo 22 na enfermaria e 5 na UTI . A cidade de Cruzeiro do Sul já tem 4.147 casos confirmados de Covid-19.