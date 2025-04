Mulher arrecada R$ 2 milhões para ajudar garçonete de 81 anos a se aposentar

Uma delegação do República Democrática do Congo (DRC) o governo realizou novas negociações com os rebeldes M23 em Catar Na semana passada, sobre a interrupção dos combates no leste do país, uma fonte próxima às discussões disse às agências de notícias da Reuters e da AFP no sábado.

Ambos os lados ainda não comentaram as negociações.

O Primeira rodada de palestras foi realizado no final de março, que uma fonte próxima às discussões descritas como “positivas”. A reunião foi realizada em particular e as negociações devem continuar em Doha em 9 de abril.

“Agora, são esperadas mais negociações em Doha, novamente com os qataris mediando, para sustentar o momento e explorar soluções construtivas para encerrar o conflito pacificamente“” A fonte disse à agência de notícias da AFP.

O exército do país disse na quinta -feira que os rebeldes se retiraram do centro de mineração de Walikale, conforme decidido durante as negociações em março. Inicialmente, eles acusaram o M23 de não seguir seu compromisso.

Walikale é o oeste mais distante que o M23 chegou.

O conflito no Congo

O Congo Oriental complexidade do conflitoenraizado após o genocídio ruandês de 1994 e a competição por recursos minerais, está complicando ainda mais os esforços de mediação.

A RDC possui vastas reservas de lítio e cobalto e outros minerais, especialmente no leste. Isso levou a várias rebeliões e confrontos sobre o controle da região.

O grupo rebelde M23 étnico liderado por Tutsi foi fundado em 2012 e continua sendo um dos grupos rebeldes mais poderosos a operar na região.

Ruanda foi acusado de apoiar o M23, que negou.

A agitação no Congo também se espalhou pela região, com Uganda e Burundi ambos tendo tropas no país.

Editado por: Zac Crellin